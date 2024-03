Martí, Colapinto y Gómez, víctimas del CAÓTICO sprint en Arabia

Se corrió la carrera Sprint de la Fórmula 2 en el Circuito de Jeddah, donde reinó el caos y los autos de seguridad que no permitieron a los pilotos hispanos subir muchas posiciones.

El circuito de Arabia Saudita fue testigo de la carrera Sprint de la F2, donde desde la primera curva un toque entre Jake Crawford y Andrea Kimi Antonelli provocó un caos e incluso la salida de Victor Martins de la carrera.

En una clasificación complicada, Pepe Martí salió desde la posición 11, Franco Colapinto terminó saliendo desde la posición 13 y Rafael Villagómez desde pits, poniendo muy cuesta arriba una carrera sprint que tuvo más de la mitad de su duración detrás de auto de seguridad.

Cabe destacar que Oliver Bearman, quien tenía la pole de la carrera, no pudo participar al tener que correr la FP3 y clásificación de la categoria reina para cubirir la baja de Carlos Sainz con Ferrari en la F1.

Para comenzar la carrera desde inicio hubo caos ya que el auto de Franco Colapinto y Zak O'Sullivan no arrancaron correctamente, sumado al choque entre Antonelli y Crwaford que mandó a Martins a impactarse y abandonar la carrera rápidamente, ocasionando un auto de seguridad de 5 vueltas.

LAP 1 / 20



Both Franco Colapinto and Zak O'Sullivan struggled to get away at the start, but the Safety Car has allowed them to rejoin the back of the pack 👍#SaudiArabianGP #F2 pic.twitter.com/HZZOu2hDrn