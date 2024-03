Así le fue a Daniel Suárez en la NASCAR

El mexicano Daniel Suárez pudo mejorar mucho su mala posición de arranque en la Food City 500. Sin embargo terminó lugar 18 en una la carrera ganada por Denny Hamlin, con Martin Tuex y Brad Keselowski para completar el podio.

El Bristol Motor Speedway en Bristol, Tennessee fue testigo de la nueva carrera de la octava carrera de la NASCAR Cup Series donde Hamlin aprovechó su excelente clasificación para llevarse la victoria de la carrera.

También fue una gran carrera de parte de Keselowski que remontó 14 posición para poder terminar en el podio

El mexicano tuvo una muy mala clasificación y arrancó desde la posición número 28, complicando mucho su carrera, sumado a que después la estrategia no fue afortunada pero no logró llegar al pelotón delantero.

El piloto de Trackhouse logró subir 10 posiciones para poder llegar a la posición 18, justo en la mitad de la parrilla, entonces habrá que ver el lado positivo de todo esto para futuras carreras.

El resultado para el concuño de Max Verstappen sin embargo tiene aún en buena marcha su temporada y sigue con gran rumbo respecto a los playoffs de la NASCAR Cup Series.

Short-track supremacy for @dennyhamlin!



He wins at @ItsBristolBaby! pic.twitter.com/pp2ncKkP5Q