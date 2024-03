¡Red Bull le abre la puerta de SALIDA a Max Verstappen!

Christian Horner está dispuesto a tomar el bluff de Max Verstappen de abandonar el equipo en caso de que Helmut Marko no siga, alegando que no hay nadie mayor al equipo y sobran pilotos interesados en ser parte de Red Bull Racing

Horner se negó a descartar que Verstappen dejara Red Bull y declaró que ningún individuo es más grande que el equipo en lo que es un primer indicio de que el asediado director del equipo podría eventualmente jugar las cartas del holandés.

Contrario al tranquilo inicio de Red Bull en 2024 en la pista con dobletes consecutivos liderados por Verstappen y Checo Pérez, a la par se encuentra una turbulenta saga fuera de la pista que dio un nuevo giro en Arabia Saudita cuando Verstappen advirtió sobre las consecuencias si su mentor Helmut Marko se marchaba.

El catalizador fue un asunto que involucró al asesor especial Marko, de quien Verstappen es muy cercano. La posición de Marko en Red Bull puesta en duda le cayó muy mal a Max y cuando se le preguntó al respecto el viernes después de la clasificación en Jeddah, indicó firmemente que consideraría su propio futuro si Marko se fuera y lo reiteró varias veces en varias entrevistas posteriores.

Describió su lealtad hacia Marko como muy grande y dejó claro que Marko es una parte importante en su toma de decisiones e incluso llegó a declarar que Helmut tiene que quedarse.

Aunque Marko dice que se quedará por ahora, la importancia de esta intervención de Verstappen es enorme. Es la primera vez que indica que su lugar en Red Bull podría verse influenciado por un asunto que involucra a otra persona y contrasta marcadamente con los comentarios calificados que Max ha hecho sobre las preguntas sobre el liderazgo de Horner.

Artículo relacionado: El nuevo RÉCORD de Verstappen con Red Bull

¿Qué dijo Horner sobre la postura de Max Verstappen?

"Nunca se puede decir nunca, si un conductor no quiere estar en algún lugar, se irá a otro lugar. Pero no veo ninguna razón por la que alguien quiera salir de este equipo, creo que tiene un gran apoyo a su alrededor y está haciendo un trabajo maravilloso con un gran auto", declaró a The Race.

"Estoy consciente de todo el ruido, pero no ha distraído al equipo del trabajo, somos un solo equipo. Ahora se especula sobre Helmut, pero él no trabaja para mí, no trabaja para Red Bull Racing, trabaja para Red Bull GmbH", agregó.

"Creo que se puede ver que hay una ruta muy clara que consiste en mirar hacia adelante y querer continuar con esta increíble racha ganadora en la que hemos estado. Es como todo en la vida, no se puede obligar a alguien a estar en algún lugar sólo por un trozo de papel", destacó..

“Si alguien no quiere estar en este equipo, no vamos a obligarlo a estar aquí en contra de su voluntad y eso se aplica ya sea un operador de máquina, un diseñador o un piloto, es parte del negocio", mencionó.

“Estar involucrado en un equipo como este implica compromiso y pasión, Max tiene eso. Lo hemos visto porque está aquí desde que tenía 18 años, no tengo dudas de su compromiso y pasión de cara al futuro, pero así son las cosas”, comentó el jefe de equipo.

“Todos tienen un papel que desempeñar, sin importar cuál sea ese papel. Este equipo ha tenido un éxito increíble, ha tenido una tremenda estabilidad durante un largo período de tiempo y esa ha sido una de las claves de nuestro éxito”, finalizó el jefe de equipo.

¿Cuál es el panorama del Red Bull ahora?

Verstappen tiene contrato con Red Bull hasta finales de 2028, pero el acuerdo tiene algunas cláusulas de salida, algunas de ellas relacionadas a las figuras directivas y estructura del equipo.

Max dijo después de ganar en Jeddah que lo que importa es mantener la paz, mientras Horner declaró después de la carrera que su relación con Marko no es un problema y también afirmó que tanto Mintzlaff como otro ejecutivo de Red Bull, Franz Watzlawick, que también estaba en Jeddah, han sido un gran apoyo.

Sin embargo, sí dejó clara su filosofía que ningún individuo es más grande que el equipo, y cualquiera que no quiera estar en Red Bull no puede ser obligado a quedarse, incluido Verstappen. Puede parecer un genérico si alguien quiere irse, puede hacerlo, pero fue un comentario directo.

Podría haber simplemente dicho que Verstappen tiene contrato hasta 2028 y decidió no hacerlo. Y Horner siempre es cuidadoso con sus palabras. Además, mencionó que tienen a 16 pilotos que quieren un asiento en Red Bull para 2025.

Tal vez Red Bull, o Horner, han demostrado estar dispuestos a permitir que Marko finalmente se vaya y los Verstappen planeen un movimiento sensacional a otro equipo como represalia, parece una situación más viable que nunca.