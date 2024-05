Prensa española, FURIOSA con la FIA por Alonso

La prensa española explotó contra la FIA por las decisiones en contra de Fernando Alonso.

Víctor Abad, periodista español, fue muy crítico con el actuar del organismo rector. El comunicador expresó su descontento mediante su cuenta de X: "Vamos a hablar del incidente de la salida entre Hamilton, Alonso Stroll y Lando Norris. Cualquiera puede pensar, no, es que el toque venía de antes, Alonso, Stroll.

"Primero, hay toque Alonso Stroll porque Stroll gira como si Alonso no estuviese por dentro. Alonso es precavido, está viendo el retrovisor, viendo cómo Hamilton llega como un torpedo. No se quiere arriesgar a ir a por el vértice que Hamilton se lo lleve puesto porque fíjate en esta imagen que esto es Alonso dejando el interior libre.

"Aquí hay un claro agravante de todos estos incidentes y su nombre es Lewis Hamilton. Es lo que pone en el documento de la FIA. Esto no lo digo yo. Pese a que los incidentes arrancaron entre los coches 14 y 18, la llegada rápida y repentina del coche 44 contribuyó a las varias colisiones.

"Y acto seguido pone en el siguiente párrafo. De todos modos, no hemos sido capaces de identificar a uno con más culpa que otro. Me estoy volviendo loco. Luego pasas al siguiente párrafo y te pone también, teniendo en cuenta que esto sucedió en la curva 1 de la vuelta 1, donde damos mayor margen a los incidentes de los pilotos, pues no hemos tomado medidas.

"Y esto es mentira. Lo que os voy a decir ahora va a ser un dato real. Durante estos últimos dos años y medio, siete veces de 10, un incidente de primera vuelta ha sido sancionado.

"¿Queréis saber cuáles son las otras tres infracciones investigadas que terminaron sin sanción? Hamilton, Bélgica 2022, Hamilton, Qatar 2023, Hamilton, Miami 2024", reveló.

Y ellos no fueron los únicos, ya que la cuenta del Gran Premio de España también se unió a las críticas: "Te llamas Lewis Hamilton y puedes entrar a la 1ª curva a saco = sin sanción.

"Te llamas Checo Pérez, casi te cargas a tu compañero y a Carlos Sainz = sin sanción.

"Te llamas Oscar Piastri y echas deliberadamente de pista a Carlos Sainz = sin sanción. "ERES ESPAÑOL = SANCIÓN", apuntaron en su post.

En las últimas semanas, el bicampeón español ha tenido varios incidentes con la FIA y, de hecho, el español acusó a la FIA de señalarlo injustamente por su nacionalidad.

El Sprint del Gran Premio de Miami 2024 comenzó de manera inesperada con un choque que involucró hasta a cuatro autos.

La largada de la carrera de velocidad en Miami Gardens tuvo un incidente con Fernando Alonso chocando a Lance Stroll a la entrada de la primera curva del trazado. El español se abrió demasiado para tomar la curva y tuvo un contacto con su compañero de equipo.

