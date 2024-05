¡Fernando Alonso ACUSA discriminación!

Fernando Alonso, piloto de Aston Martin, acusó a la FIA de discriminación tras el Sprint Race del Gran Premio de Miami 2024.

El español explotó con los medios tras finalizar la carrera de velocidad en el último lugar debido a un incidente. Hablando sobre una probable sanción para Lewis Hamilton, el bicampeón dijo lo siguiente para DAZN: “Veremos lo que deciden. Supongo que no decidirán nada, porque no es español, pero bueno, creo que arruinó la carrera de unos cuantos.

"De Norris sobre todo, que tiene un coche muy rápido y se quedó en ese incidente. Hoy igual no le penalizan, pero a mí siempre me penalizan, por tanto, es lo mismo: estamos detrás de Ocon quizá podía arriesgar y adelantarme.

"Pero lógicamente no me arriesgo para no ser penalizado e intento completar la carrera, que son 19 vueltas y volver al equipo a hablar de los cambios. Nosotros no teníamos tampoco ningún interés en el Sprint Race, íbamos sólo a comprobar la degradación y las cosas para mañana y al final lo hemos conseguido.

"Para nosotros, un entrenamiento libre, no es realmente una carrera. Ahora empieza lo importante de la carrera, la crono y mañana las 57 vueltas. Creo que podemos sacar alguna conclusión de este Sprint de cara al parque cerrado que se abre ahora. A ver si podemos mejorar un poquito el coche”, concluyó.

El asturiano lleva unos cuantos enfrentamientos con los comisarios de la FIA en las últimas carreras. Fernando ha sido muy puntual en las críticas hacía las decisiones del organismo rector.

La largada de la carrera de velocidad en Miami Gardens tuvo un incidente con Fernando Alonso chocando a Lance Stroll a la entrada de la primera curva del trazado. El español se abrió demasiado para tomar la curva y tuvo un contacto con su compañero de equipo.

Stroll out, Norris out and Alonso at the back because Hamilton turns in there like everybody needs to move when he comes pic.twitter.com/sITyECE02o