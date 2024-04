Fernando Alonso EXPLOTA contra la FIA

Fernando Alonso, piloto de Aston Martin, volvió a explotar contra la Fórmula 1 y la organización de los fines de semana.

En declaraciones publicadas por Motorsport.com, el corredor asturiano dijo lo siguiente: "Creo que más neumáticos será bueno porque en la FP1 es un juego de quién puede girar menos y quién utiliza menos juegos de neumáticos.

"Es una pena para los aficionados. Y luego el sprint, si lo quieren para el espectáculo y para adelantar y no les dejas correr, es mejor no correr. Miami será otro en el que los neumáticos serán una incógnita.

"Así que lo ideal sería no girar en la FP1 para mantener todos los neumáticos vivos y no competir la carrera sprint para ahorrar puntos de penalización en la licencia. Obviamente, no lo haremos porque necesitamos aprender algo del coche en Miami. Pero tenemos que seguir pensando, el sprint necesita más puesta a punto", comentó.

El asturiano, junto a Max Verstappen, han sido uno de los mayores críticos a la F1, la FIA y los procedimientos actuales. Temas como el calendario, los castigos, el formato, entre otros, han sido la causa de la molestia de grandes protagonistas.

¿Por qué castigaron a Fernando Alonso en el GP de Australia 2024?

El dos veces campeón del mundo Fernando Alonso fue abordado por la FIA el pasado fin de semana por lo que creyeron que era una 'prueba de frenos' realizada a George Russell en la fase final del Gran Premio de Australia.

Recordemos que Russell cayó en la trampa de grava en la curva 6, chocó contra la pared y regresó a la pista con su Mercedes muy dañado, provocando que la carrera finalizara bajo banderas amarillas. El británico sospechaba que había recibido una 'prueba de freno' por parte de Alonso.

La dirección de carrera de la FIA ha llegado a la conclusión de que Alonso ha violado el artículo 33.4 del reglamento deportivo. Afirma que "un automóvil nunca debe conducirse innecesariamente lento o impredecible o de una manera que otros conductores u otras personas puedan percibir como peligrosa".

Los comisarios dejaron claro que Alonso tenía derecho a tomar la curva de forma diferente a lo normal y no era responsable del aire sucio detrás de él que provocó el choque de Russell, pero que frenar 100 metros antes de la curva se consideró "excepcional".

Alonso ha recibido una penalización de drive-through, que se ha convertido en una penalización de 20 segundos. El español cae así del sexto al octavo puesto en los resultados del Gran Premio de Australia. Lance Stroll y Yuki Tsunoda subieron un puesto.

Alonso también recibió tres puntos de penalización en su súper licencia. Cuando Lewis Hamilton lo acusó de "prueba de frenos" después del Gran Premio de Abu Dabi del año pasado, Alonso no fue castigado.