Leyenda hace ATREVIDA afirmación sobre Alonso

Una leyenda moderna de la Fórmula 1 hizo una atrevida afirmación sobre Fernando Alonso.

En declaraciones recogidas por Marca, Sebastian Vettel elogió a su ex colega español: "Fernando Alonso es el rival más duro al que me he enfrentado.

"Tuve campeonatos muy reñidos con él a lo largo de mi carrera. En general, es el tipo de piloto que siempre está ahí. Es muy competitivo. Diría que los mejores pilotos son Michael Schumacher y Lewis Hamilton. ¿Por qué? Porque los números hablan por sí solos. Michael era mi héroe y Lewis tiene las mejores estadísticas", aseguró.

Alonso y Vettel fueron rivales durante los años en los que el alemán ganó sus campeonatos con Red Bull. Por otro lado, Fernando estaba en Ferrari haciendo maravillas.

El español quedó subcampeón en 2010, 2012 y 2013. Este es uno de los temas por los cuales se dice generalmente que el bicampeón del mundo "merece" tener más campeonatos.

Años atrás, el rival del español era Lewis Hamilton, con quien hasta hoy en día comparte la pista de carreras. Aunque suelen ser amistosos entre ellos, hay una serie de episodios que demuestran que hay un cierto nivel de enemistad.

Relacionado: Fernando Alonso ya sabe CUÁNDO vencerá a Red Bull

¿Cuándo debutó Fernando Alonso?

Alonso debutó con Minardi en 2001, antes de pasar a Renault, donde se convirtió en el ganador más joven de un Gran Premio en 2003, aunque este récord lo batió Max Verstappen en 2016.

Fernando ganó dos títulos mundiales con la escudería francesa en 2005 y 2006. Luego logró muchos éxitos con Ferrari de 2010 a 2014. Honda regresó a la Fórmula 1 y se convirtió en proveedor de motores de McLaren a partir de 2015. Alonso se pasó a McLaren, pero no valió la pena. La unidad de potencia Honda tenía relativamente poca potencia y era increíblemente poco confiable.

Después de cuatro temporadas decepcionantes, el español decidió retirarse de la Fórmula 1. Ganó las 24 horas de Daytona y Le Mans, y se proclamó campeón del mundo del FIA WEC con Toyota. También se centró en las 500 Millas de Indianápolis.

El asturiano regresó a la Fórmula 1 en 2021 y tras dos temporadas con Alpine logró ocho podios con Aston Martin en 2023.