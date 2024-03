Así les fue a O'Ward y Palou en la IndyCar de St Petersburg

El mexicano Patricio O'Ward del equipo Arrow McLaren ha terminado en la segunda posición en la carrera inaugural de la IndyCar en St Petersburg, Florida, donde el ganador terminó siendo Josef Newgarden del equipo Penske.

En la primera carrera en el circuito callejero de St Petersburg, Newgarden se impuso a O'Ward y McLaughlin en una carrera donde de principio a fin demostró que ya no solo es el 'Rey del Óvalo', sino también puede ganar en las calles.

Pato reflejó de inmediato su calidad de contendiente en el campeonato, que lo tiene incluso como piloto reserva de McLaren en la Fórmula 1, subiendo rápidamente a la segunda posición de la carrera y a partir de ahí defendiendo su podio ante los diferentes ataques de McLaughlin y otros pilotos.

