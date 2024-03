Carlos Sainz, el piloto español de Ferrari ha quedado fuera del Gran Premio F1 de Arabia Saudí 2024. Los problemas de salud que se dieron a conocer en días previos se han confirmado como una apendicitis, que no le permitirá tomar parte en la competición.

La noticia fue dada a conocer por el insider español, Albert Fàbrega, y después fue confirmada por la propia escudería. Carlos Sainz será operado de emergencia y no podrá tomar parte en el Gran Premio Fórmula 1 de Jeddah, cuya sesión de clasificación empezará hoy viernes.

De acuerdo a los reportes, el padecimiento del piloto español no pondría en riesgo su vida en lo más mínimo y la operación de apendicitis será rutinaria. Lo que aún no se sabe es el tiempo de recuperación, más allá de la confirmada ausencia del GP de este fin de semana.

Sainz será monitoreado por el equipo médico de Ferrari, quien, en conjunto con el piloto y su padre, decidirán cuándo será conveniente que vuelva a subirse a un monoplaza. La ventaja para el español es que la próxima semana no habrá Gran Premio, lo que le permitirá tener más tiempo de recuperación rumbo a la justa de Australia el 24 de marzo.

Ante la ausencia del piloto español, su remplazante será el piloto juvenil de Ferrari, el británico Oliver Bearman , que hará así su debut en la categoría tras haber participado varias veces en las prácticas la temporada pasada y haber también tomado parte en las sesiones de entrenamiento antes del inicio de la 2024.

Bearman, de 18 años de edad, es también corredor de la Fórmula 2, donde había calificado en la pole position para la carrera de este fin de semana.

Carlos Sainz has been diagnosed with appendicitis and will require surgery.



As from FP3 and for the rest of this weekend, he will be replaced by reserve driver Oliver Bearman. Oliver will therefore take no further part in this round of the F2 Championship.



The Ferrari family… pic.twitter.com/zePBeZlJED