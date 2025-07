La ENORME muestra de clase de Sainz en su último año en Ferrari

Carlos Sainz ha dado una muestra de la gran categoría de piloto que es dentro de la Fórmula 1.

En una reflexión sobre cómo vivió su último año dentro de Ferrari, el piloto español confesó la oportunidad que tuvo de elecciones sobre la forma en la que abordaría el equipo y lo que terminó haciendo.

“Entiendo cómo un piloto con un gran ego tal vez solo querría despedazar a Ferrari ese año y tal vez volverse un poco político o convertirse en una especie de infección dentro del equipo”

"Por supuesto. Mi demonio, todos tenemos un ángel y un demonio, y el demonio era como, hay tantas cosas que me gustaría decir o hacer o cambiar, pero mi ángel fue más poderoso en ese momento y dijo, no, no seas esa persona, sé el profesional”,

Relacionado: Fernando Alonso HUMILLA a Carlos Sainz y al REEMPLAZO de Checo Pérez en la qualy del GP de Gran Bretaña

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

Mira toda la acción del GP de Hungria en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!