Así le fue a Daniel Suárez en la NASCAR

El mexicano Daniel Suárez no fue capaz de escalar muchas posiciones respecto a su salida en la carrera de Shriners Children's 500 terminando en la posición número 13 en una carrera que fue ganada por Christopher Bell, seguido de Chris Buescher y con Ty Gibbs completando el podio.

El autódromo de Phoenix Raceway en Avondale, Arizona fue testigo de la nueva carrera de la séptima carrera de la NASCAR Cup Series donde de manera sorprendente Bell remontó 12 posiciones para llevarse la victoria de la carrera.

También fue una gran carrera de parte de Buescher que salió justo por delante de Daniel, pero en esta ocasión el regio no pudo lograr la misma hombrada de hace unas semanas.

El mexicano arrancó desde la posición número 15 después de no tener la clasificación más afortunada, pero después en la carrera la estrategia no le favoreció mucho.

El piloto de Trackhouse no logró subir mucho en las posiciones y por lo general a lo largo de la carrera se mantuvo entre la posición 10 y 15, terminando finalmente en la posición 13, subiendo sólo dos posiciones respecto a su clasificación.

El resultado para el concuño de Max Verstappen sin embargo tiene aún en buena marcha su temporada y sigue con gran rumbo respecto a los playoffs de la NASCAR Cup Series.

Redemption for @CBellRacing in Phoenix!



He wins the #ShrinersChildrens500! pic.twitter.com/KPE79xlBMK