F1 Hoy: Sainz señala lo que viene para Williams; Gasly entrega grandes noticias para Colapinto

Cadillac ha revelado un secreto sobre su auto para el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1 que ilusiona a Sergio Pérez y sus seguidores. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz terminó de nuevo fuera de la zona de puntos en un Gran Premio de Fórmula 1 con Williams, y ha señalado lo que le espera el resto del año. ::: LEER MÁS

Pierre Gasly ha explicado los beneficios de tener a Flavio Briatore en Alpine, en algo que podría ayudar mucho a Franco Colapinto de cara a su futuro con en la escudería. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha explicado un factor diferencial por el cual Cadillac optó por él y por Valtteri Bottas. ::: LEER MÁS

