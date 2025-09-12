close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Franco Colapinto, Carlos Sainz, 2024, Generic, Photoshop

F1 Hoy: Sainz señala lo que viene para Williams; Gasly entrega grandes noticias para Colapinto

F1 Hoy: Sainz señala lo que viene para Williams; Gasly entrega grandes noticias para Colapinto

Nazario Assad De León
Franco Colapinto, Carlos Sainz, 2024, Generic, Photoshop

GPFans te presenta las notas más interesantes de este viernes 12 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Cadillac ha revelado un secreto sobre su auto para el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1 que ilusiona a Sergio Pérez y sus seguidores. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz terminó de nuevo fuera de la zona de puntos en un Gran Premio de Fórmula 1 con Williams, y ha señalado lo que le espera el resto del año. ::: LEER MÁS

Pierre Gasly ha explicado los beneficios de tener a Flavio Briatore en Alpine, en algo que podría ayudar mucho a Franco Colapinto de cara a su futuro con en la escudería. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha explicado un factor diferencial por el cual Cadillac optó por él y por Valtteri Bottas. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

2851 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

Voz autorizada HUMILLA a Ferrari tras penoso error
Ferrari

Voz autorizada HUMILLA a Ferrari tras penoso error

  • hace 8 minutos
¡Traición a Valtteri Bottas! Lewis Hamilton ELOGIA a Checo Pérez
Cadillac

¡Traición a Valtteri Bottas! Lewis Hamilton ELOGIA a Checo Pérez

  • hace 24 minutos
Lo ÚLTIMO sobre el CONTRATO de Kimi Antonelli en Mercedes
Mercedes

Lo ÚLTIMO sobre el CONTRATO de Kimi Antonelli en Mercedes

  • hace 31 minutos
Ferrari ADMITE la DECEPCIÓN con Lewis Hamilton
Ferrari

Ferrari ADMITE la DECEPCIÓN con Lewis Hamilton

  • hace 51 minutos
URGENTE: Ferrari en CRISIS tras CONFIRMARSE la SALIDA de varias figuras
Ferrari

URGENTE: Ferrari en CRISIS tras CONFIRMARSE la SALIDA de varias figuras

  • hace 59 minutos
Carlos Sainz pudo ARRUINAR la CARRERA de Kimi Antonelli
Mercedes

Carlos Sainz pudo ARRUINAR la CARRERA de Kimi Antonelli

  • 1 hour ago
MÃ¡s noticias

Más leído

ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
40.000+ views

ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez

  • 6 septiembre
 El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1
4.000+ views

El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1

  • 1 septiembre
 ¡Checo pilotará FERRARI en su regreso a F1 2026!
4.000+ views

¡Checo pilotará FERRARI en su regreso a F1 2026!

  • 25 agosto
 Checo SALVÓ la carrera de Colapinto en Alpine
4.000+ views

Checo SALVÓ la carrera de Colapinto en Alpine

  • 24 agosto
 ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez
2.500+ views

ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez

  • 5 septiembre
 URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac
2.500+ views

URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac

  • 4 septiembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x