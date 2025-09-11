¡Cadillac destapa el secreto que ILUSIONA a Checo Pérez para 2026!

Cadillac ha revelado un secreto sobre su auto para el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1 que ilusiona a Sergio Pérez y sus seguidores.

Dan Towriss, CEO de la escudería, se pronunció en una entrevista con AutoWeek sobre el panorama del monoplaza que tendrá el corredor nacido en Jalisco: "Estamos formando un gran equipo.

"El coche se está desarrollando bien, estamos satisfechos con el peso. Vamos por buen camino desde el punto de vista aerodinámico. Tuvimos un piloto en el simulador durante el fin de semana en Italia.

"Estamos simulando todo el fin de semana de carrera. Aunque todos tienen mucha experiencia en la F1, hay aspectos como los procesos y el trabajo en equipo que deben desarrollarse", confesó.

Relacionado: El ARMA SECRETA de Cadillac que pondría a Checo Pérez en la pelea para 2026

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!