¡Casi nada! Sainz señala lo que NECESITA Williams para tener éxito

Carlos Sainz terminó de nuevo fuera de la zona de puntos en un Gran Premio de Fórmula 1 con Williams, y ha señalado lo que le espera el resto del año.

Williams no ha podido proveer a Sainz de las herramientas necesarias para tener un rendimiento apropiado para lo que se invirtió en él, y ahora, como ha sido una constante a lo largo de la temporada, le han quedado mal de nuevo al español.

En palabras posteriores a la carrera en Monza, Sainz explicó a los medios su sentir en esta larga temporada, donde no ha podido competir en lo absoluto ante los demás pilotos.

"Simplemente estábamos devolviendo el coche a donde debería haber estado en la qualy dado que también sufrimos mucho con el neumático blanco y en la carrera el ritmo de carrera era bueno y estábamos volviendo a estar donde merecíamos", explicó Sainz.

"Mientras pase todo este año y el año que viene, cuando tengamos un coche mejor y lleguen los podios, si llegan, no pasen estas cosas estará bien", finalizó Carlos para DAZN.

Relacionado: Nuevo MILAGRO de Alonso y FRACASO de Sainz en Qualy del GP de Italia

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!