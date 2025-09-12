close global

﻿
Sergio Perez, Carlos Sainz, Fernando Alonso, 2024, Photoshop

F1 Hoy: Sainz rompe el silencio sobre Checo; Verstappen exige a Alonso

F1 Hoy: Sainz rompe el silencio sobre Checo; Verstappen exige a Alonso

Nazario Assad De León
Sergio Perez, Carlos Sainz, Fernando Alonso, 2024, Photoshop

GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 11 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Carlos Sainz señaló lo que nadie había hablado sobre el regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1 para la temporada 2026. ::: LEER MÁS

Max Verstappen ha salido a exigir correr junto a Fernando Alonso por considerarlo uno de los mejores. ::: LEER MÁS

Sergio Pérez podría volver a pelear por las victorias en la temporada 2026 de la Fórmula 1 gracias a un arma secreta de Cadillac. ::: LEER MÁS

Alpine ha revelado una de las principales razones por las que habría renovado a Franco Colapinto. ::: LEER MÁS

