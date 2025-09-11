URGENTE: Max Verstappen EXIGE correr con Fernando Alonso

Max Verstappen ha salido a exigir correr junto a Fernando Alonso por considerarlo uno de los mejores.

El actual campeón, en una entrevista con MundoDeportivo, se pronunció sobre el bicampeón del mundo en medio de rumores sobre un posible fichaje con Aston Martin: "Ojalá pueda luchar contra Fernando Alonso por el Mundial de 2026.

"Soy como Alonso. No tiene un coche ganador, pero nunca se rinde. Siempre es un luchador y eso es algo que admiro. Sigue muy motivado, impulsado por lo que hace y con la máxima pasión.

"Incluso cuando las cosas no van bien. Espero hacer lo mismo y siempre sacar lo mejor de mí", señaló el piloto de Red Bull Racing.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

