Briatore and Colapinto in deep conversation in the Alpine garage

Franco Colapinto Hoy: Gasly da grandes noticias para Alpine; La verdad de su renovación

Franco Colapinto Hoy: Gasly da grandes noticias para Alpine; La verdad de su renovación

Nazario Assad De León
Briatore and Colapinto in deep conversation in the Alpine garage

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este miércoles 10 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Alpine ha revelado una de las principales razones por las que habría renovado a Franco Colapinto. ::: LEER MÁS

Pierre Gasly ha explicado los beneficios de tener a Flavio Briatore en Alpine, en algo que podría ayudar mucho a Franco Colapinto de cara a su futuro con en la escudería. ::: LEER MÁS

Han revelado cuándo sería el anuncio oficial sobre la renovación del contrato de Franco Colapinto con Alpine. ::: LEER MÁS

Sergio Pérez le daría un fuerte golpe a Franco Colapinto gracias a un fichaje confirmado hecho por Cadillac desde Alpine. ::: LEER MÁS

