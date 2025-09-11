El BRUTAL gesto de Lewis Hamilton con los tifosi de Ferrari

La estrella de Ferrari en Fórmula 1, Lewis Hamilton, se lució en Monza para que los tifosi vivieran un inolvidable Gran Premio de Italia.

El nuevo piloto de Ferrari se presentó mayoritariamente con el color azul durante el fin de semana en Monza, en homenaje al mítico Niki Lauda. El kit de edición limitada fue un éxito absoluto entre los tifosi.

El pasado miércoles, incluso antes de que se desarrollara la acción en pista, Hamilton se dirigió a sus fervientes seguidores en el centro de Milán, atrayendo a miles de personas que acudieron únicamente para ver al campeón [ver reportaje].

Tras la última carrera europea de la campaña 2025, el equipo Ferrari F1 publicó un video en sus redes sociales en el que se le veía firmando las exclusivas gorras azules de Monza y miniréplicas de su icónico casco amarillo.

El pie de foto decía: "Lewis Hamilton da ese toque personal", mostrando claramente su deseo de retribuir a los aficionados que lo animaron durante toda la semana en Italia, a pesar de haberse visto afectado por la penalización.

A pesar de la presión que le generaron sus dificultades en Ferrari esta temporada, Hamilton encontró tiempo para dedicar un gesto especial a sus leales seguidores, aun en medio de un agitado fin de semana repleto de carreras y compromisos con el equipo.

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

