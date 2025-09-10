CONFIRMADO: Revelan la FECHA en la Lewis Hamilton SE VA de Ferrari

Han dado a conocer la fecha en la que Lewis Hamilton podría terminar su contrato con Ferrari.

Según un reporte de Blick, la Scuderia ya tiene en la mira a una serie de candidatos para reemplazar al siete veces campeón del mundo: "Lewis tiene cláusulas en su contrato que le permiten dejar el equipo si el coche no es competitivo para 2027.

"Si bien no hay razones aparentes para que Lewis deje el equipo, Ferrari ya está evaluando posibles talentos para la era post-Hamilton. Bortoleto ha llamado la atención de Ferrari debido a sus actuaciones con un coche limitado, pero frecuentemente entre los 10 primeros.

"La capacidad de Gabriel Bortoleto para desafiar constantemente a pilotos experimentados bajo presión resalta su potencial como futuro aspirante a Ferrari", señalaron.

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

