NUEVO ataque contra Ferrari por culpa de Lewis Hamilton

La prensa italiana ha criticado nuevamente a Ferrari por la mala gestión del equipo tras la llegada de Lewis Hamilton.

Esto fue lo que escribieron en FormulaPassion.it sobre lo sucedido durante el fin de semana del Gran Premio de Italia: "El plan de remolque en la clasificación siguió siendo controvertido.

"En la carrera a Hamilton no se le dio ninguna de sus dos opciones posibles: un undercut o un cambio tardío a blandos para un overcut. El equipo, en cambio, siguió una filosofía de “igualdad de oportunidades”.

"Pero en Ferrari una gestión eficaz requiere decisiones audaces; la duda sólo limita las posibilidades del equipo de obtener mejores resultados", señalaron tras la carrera.

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

