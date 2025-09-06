¡Hamilton NO AYUDÓ a Leclerc en la qualy y Ferrari lo justifica!
Ferrari justificó la decisión de que Lewis Hamilton no ayudara a Charles Leclerc en la clasificación del Gran Premio de Italia.
Fred Vasseur, jefe de equipo, respondió a la prensa por qué es que el siete veces campeón del mundo no le dio un rebufo a su compañero de equipo, a pesar de que carga con un castigo para la carrera.
Esto fue lo que explicó el directivo: "Era una opción que Hamilton le diera rebufo a Leclerc, pero la decisión correcta fue preparar bien la vuelta de salida. Vimos en otros GP su importancia. ¿Leclerc pidió un remolque? No, entendió por qué no era posible", dijo el francés.
¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?
En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.
El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.
