close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Ferrari, Bahrain, 2025

¡Hamilton NO AYUDÓ a Leclerc en la qualy y Ferrari lo justifica!

¡Hamilton NO AYUDÓ a Leclerc en la qualy y Ferrari lo justifica!

Aloisio Hernández
Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Ferrari, Bahrain, 2025

Ferrari justificó la decisión de que Lewis Hamilton no ayudara a Charles Leclerc en la clasificación del Gran Premio de Italia.

Fred Vasseur, jefe de equipo, respondió a la prensa por qué es que el siete veces campeón del mundo no le dio un rebufo a su compañero de equipo, a pesar de que carga con un castigo para la carrera.

Esto fue lo que explicó el directivo: "Era una opción que Hamilton le diera rebufo a Leclerc, pero la decisión correcta fue preparar bien la vuelta de salida. Vimos en otros GP su importancia. ¿Leclerc pidió un remolque? No, entendió por qué no era posible", dijo el francés.

Relacionado: Verstappen se ROBA la pole del GP de Italia; Alonso, VENCIDO por Bortoleto

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

2066 votos

Relacionado

Ferrari Lewis Hamilton Charles Leclerc

Últimas Noticias

Verstappen se ROBA la pole del GP de Italia; Alonso, VENCIDO por Bortoleto
GP de Italia

Verstappen se ROBA la pole del GP de Italia; Alonso, VENCIDO por Bortoleto

  • 2 hours ago
Horarios y canales de televisión para el Gran Premio de Italia
GP de Italia

Horarios y canales de televisión para el Gran Premio de Italia

  • hace 8 minutos
La QUEJA DIRECTA de Charles Leclerc contra Lewis Hamilton por la qualy en Italia
Ferrari

La QUEJA DIRECTA de Charles Leclerc contra Lewis Hamilton por la qualy en Italia

  • hace 17 minutos
Kimi Antonelli RESPONDE a las críticas por sus errores en Mercedes
Mercedes

Kimi Antonelli RESPONDE a las críticas por sus errores en Mercedes

  • hace 28 minutos
Carlos Sainz PIERDE LA PACIENCIA con Williams:
Williams

Carlos Sainz PIERDE LA PACIENCIA con Williams: "Lo de siempre"

  • hace 38 minutos
Lewis Hamilton deja el mensaje MÁS ESPERADO por los aficionados de Ferrari
Ferrari

Lewis Hamilton deja el mensaje MÁS ESPERADO por los aficionados de Ferrari

  • hace 46 minutos
MÃ¡s noticias

Más leído

¡Checo pilotará FERRARI en su regreso a F1 2026!
4.000+ views

¡Checo pilotará FERRARI en su regreso a F1 2026!

  • 25 agosto
 Checo SALVÓ la carrera de Colapinto en Alpine
4.000+ views

Checo SALVÓ la carrera de Colapinto en Alpine

  • 24 agosto
 Pierre Gasly deja mensaje CLAVE sobre el FUTURO de Franco Colapinto en Alpine
2.500+ views

Pierre Gasly deja mensaje CLAVE sobre el FUTURO de Franco Colapinto en Alpine

  • 19 agosto
 El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1
2.500+ views

El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1

  • 1 septiembre
 Sainz entra a la PELEA por podio; Alonso, superado por compañero en FP3 del GP de Países Bajos
2.500+ views

Sainz entra a la PELEA por podio; Alonso, superado por compañero en FP3 del GP de Países Bajos

  • 30 agosto
 URGENTE: Checo Pérez ROMPE EL SILENCIO en redes sociales
2.500+ views

URGENTE: Checo Pérez ROMPE EL SILENCIO en redes sociales

  • 22 agosto

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x