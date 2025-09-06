Verstappen se ROBA la pole del GP de Italia; Alonso, VENCIDO por Bortoleto
Max Verstappen le robó la pole position a McLaren para el próximo Gran Premio de Italia del Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1. Por otro lado, Gabriel Bortoleto sorprendió y venció a Fernando Alonso.
El cuatro veces campeón del mundo se llevó la primera posición por apenas 0.077 segundos sobre Lando Norris. Atrás, en segunda fila, quedaron Oscar Piastri y Charles Leclerc. En el resto del Top 10 quedaron Lewis Hamilton (con sanción pendiente), George Russell, Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto y Fernando Alonso.
Para la Q2 quizá lo único inesperado fue que Lando Norris sacó su tiempo con mucho drama y el pobre rendimiento de Carlos Sainz, quien venía con buenas sensaciones de los entrenamientos. Junto al corredor de Williams, quedaron fuera Nico Hulkenberg, Alexander Albon y Esteban Ocon.
En la Q1 no hubo grandes sorpresas, ya que quedaron eliminados los pilotos y equipos que se esperaba. Liam Lawson quedó en el fondo, superado por Pierre Gasly, Franco Colapinto, Lance Stroll y Isack Hadjar.
GP de Italia: Clasificación
|Posición
|Piloto
|1
|Max Verstappen
|2
|Lando Norris
|3
|Oscar Piastri
|4
|Charles Leclerc
|5
|Lewis Hamilton
|6
|George Russell
|7
|Kimi Antonelli
|8
|Gabriel Bortoleto
|9
|Fernando Alonso
|10
|Yuki Tsunoda
|11
|Oliver Bearman
|12
|Nico Hulkenberg
|13
|Carlos Sainz
|14
|Alexander Albon
|15
|Esteban Ocon
|16
|Isack Hadjar
|17
|Lance Stroll
|18
|Franco Colapinto
|19
|Pierre Gasly
|20
|Liam Lawson
¿Cómo va el Campeonato de Constructores antes del GP de Italia?
El Gran Premio de Países Bajos significó una muestra más del dominio de McLaren en la temporada, pero se mantienen algunas sorpresas en el campeonato tras las señales de vida de Aston Martin.
En el circuito de Zandvoort no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones climáticas generaron tres autos de seguridad que derivaron en tres abandonos de carrera, incluyendo un choque entre Ferrari y Mercedes.
A pesar de eso, la escudería alemana sumó en el Campeonato de Constructores gracias a Russell y aprovecharon el desliz de los pilotos de Ferrari, aunque Antonelli volvió a quedarse en ceros tras un nuevo abandono. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con Carlos Sainz, pero Alex Albon continúa respondiendo.
- 1. McLaren 584 puntos
- 2. Ferrari 260 puntos
- 3. Mercedes 248 puntos
- 4. Red Bull Racing 214 puntos
- 5. Williams 80 puntos
- 6. Aston Martin 62 puntos
- 7. Racing Bulls 60 puntos
- 6. Kick Sauber 51 puntos
- 9. Haas 44 puntos
- 10. Alpine 20 puntos
