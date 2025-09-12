¿Cuántos puntos de CASTIGO tiene cada piloto de la F1 2025?
¿Cuántos puntos de CASTIGO tiene cada piloto de la F1 2025?
Vamos a revisar cuántos puntos de penalización tiene cada piloto de la Fórmula 1 en la temporada 2025.
Kimi Antonelli recibió un castigo adicional, además de la penalización de cinco segundos, en el Gran Premio de Italia por conducir de manera errática. El joven de 19 años, debutante de Mercedes, fue sancionado tras empujar a Alex Albon de Williams hacia la zona de césped mientras competían por posición, lo que le impidió terminar mejor que en novena posición. Además, se le sumó un punto de penalización, alcanzando así un total de cinco en los últimos doce meses.
Acumular 12 puntos en ese período implica enfrentarse a una suspensión para la siguiente carrera. Esta situación pone en alerta a otro novato. Ollie Bearman ya acumula 10 puntos en su superlicencia después de una colisión con Carlos Sainz en Monza, en la que recibió dos puntos extra. Dado que sus primeros puntos no caducan hasta el 2 de noviembre, el piloto británico tendrá que lograr cuatro fines de semana sin sanciones adicionales y llegar al Gran Premio de Brasil 2025 sin sumar más para evitar superar el límite. En caso contrario, Bearman se convertirá en el segundo piloto, desde la instauración de estas reglas en 2014, en enfrentarse a una suspensión.
Anteriormente, Kevin Magnussen ya vivió esta situación en el Gran Premio de Azerbaiyán 2024, marcando el debut en carreras de Bearman con Haas y su segundo inicio en un Gran Premio. Por su parte, Esteban Ocon, también de Haas, acumuló un punto extra junto a una penalización de cinco segundos tras no obligar a Lance Stroll a abandonar la pista en Italia.
Puntos de castigo F1 2025
|Piloto
|Equipo
|Puntos de penalización
|Ollie Bearman
|Haas
|10
|Max Verstappen
|Red Bull
|9
|Oscar Piastri
|McLaren
|6
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|6
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|5
|Carlos Sainz
|Williams
|4
|Yuki Tsunoda
|Red Bull
|4
|Jack Doohan
|Alpine
|4
|Lando Norris
|McLaren
|3
|Lance Stroll
|Aston Martin
|3
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|2
|Pierre Gasly
|Alpine
|2
|Alex Albon
|Williams
|2
|Esteban Ocon
|Haas
|1
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1
|Franco Colapinto
|Alpine
|1
|George Russell
|Mercedes
|1
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|0
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|0
|Gabriel Bortoleto
|Sauber
|0
|Nico Hulkenberg
|Sauber
|0
Puntos de penalización de cada piloto de F1 y sus fechas de caducidad
Red Bull
Max Verstappen - Nueve puntos
|Fecha
|Evento
|Motivo de la sanción
|Puntos asignados
|Fecha de caducidad
|27 de octubre de 2024
|Gran Premio de Ciudad de México
|Obligó a Lando Norris a abandonar la pista
|2
|27 de octubre de 2025
|1 de noviembre de 2024
|Sprint del Gran Premio de Brasil
|No respetó el delta mínimo durante la VSC
|1
|1 de noviembre de 2025
|1 de diciembre de 2024
|Gran Premio de Qatar
|Condujo innecesariamente lento en la vuelta de enfriamiento durante la clasificación
|1
|1 de diciembre de 2025
|8 de diciembre de 2024
|Gran Premio de Abu Dabi
|Provocó una colisión con Oscar Piastri
|2
|8 de diciembre de 2025
|1 de junio de 2025
|Gran Premio de España
|Provocó una colisión con George Russell
|3
|1 de junio de 2026
Yuki Tsunoda - Cuatro puntos
|Fecha
|Evento
|Motivo de la sanción
|Puntos asignados
|Fecha de caducidad
|15 de junio de 2025
|Gran Premio de Canadá
|Adelantamiento bajo bandera roja
|2
|15 de junio de 2026
|29 de junio de 2025
|Gran Premio de Austria
|Provocó una colisión con Franco Colapinto
|2
|29 de junio de 2026
Ferrari
Lewis Hamilton - Dos puntos
|Fecha
|Evento
|Motivo de la sanción
|Puntos asignados
|Fecha de caducidad
|31 de agosto de 2025
|Gran Premio de Holanda
|No redujo velocidad bajo doble bandera amarilla
|2
|31 de agosto de 2026
Charles Leclerc - Un punto
|Fecha
|Evento
|Motivo de la sanción
|Puntos asignados
|Fecha de caducidad
|3 de agosto de 2025
|Gran Premio de Hungría
|Conducción errática al defender su posición contra George Russell
|1
|3 de agosto de 2026
Mercedes
George Russell - Un punto
|Fecha
|Evento
|Motivo de la sanción
|Puntos asignados
|Fecha de caducidad
|1 de diciembre de 2024
|Gran Premio de Qatar
|No mantuvo una distancia de 10 coches detrás del Safety Car
|1
|1 de diciembre de 2025
Kimi Antonelli - Cinco puntos
|Fecha
|Evento
|Motivo de la sanción
|Puntos asignados
|Fecha de caducidad
|29 de junio de 2025
|Gran Premio de Austria
|Provocó una colisión con Max Verstappen
|2
|29 de junio de 2026
|31 de agosto de 2025
|Gran Premio de Holanda
|Provocó una colisión con Charles Leclerc
|2
|31 de agosto de 2026
|7 de septiembre de 2025
|Gran Premio de Italia
|Conducción errática
|1
|7 de septiembre de 2026
Alpine
Pierre Gasly - Dos puntos
|Fecha
|Evento
|Motivo de la sanción
|Puntos asignados
|Fecha de caducidad
|3 de agosto de 2025
|Gran Premio de Hungría
|Provocó una colisión con Carlos Sainz
|2
|3 de agosto de 2026
Franco Colapinto - Un punto
|Fecha
|Evento
|Motivo de la sanción
|Puntos asignados
|Fecha de caducidad
|29 de junio de 2025
|Gran Premio de Austria
|Obligó a Oscar Piastri a abandonar la pista
|1
|29 de junio de 2026
Jack Doohan - Cuatro puntos
|Fecha
|Evento
|Motivo de la sanción
|Puntos asignados
|Fecha de caducidad
|22 de marzo de 2025
|Sprint del Gran Premio de China
|Provocó una colisión con Gabriel Bortoleto
|2
|22 de marzo de 2026
|23 de marzo de 2025
|Gran Premio de China
|Obligó a Isack Hadjar a abandonar la pista
|2
|23 de marzo de 2026
McLaren
Lando Norris - Tres puntos
|Fecha
|Evento
|Motivo de la sanción
|Puntos asignados
|Fecha de caducidad
|1 de diciembre de 2024
|Gran Premio de Qatar
|No redujo velocidad ante doble bandera amarilla
|3
|1 de diciembre de 2025
Oscar Piastri - Seis puntos
|Fecha
|Evento
|Motivo de la sanción
|Puntos asignados
|Fecha de caducidad
|2 de noviembre de 2024
|Gran Premio de Brasil
|Provocó una colisión con Liam Lawson
|2
|2 de noviembre de 2025
|8 de diciembre de 2024
|Gran Premio de Abu Dabi
|Provocó una colisión con Franco Colapinto
|2
|8 de diciembre de 2025
|6 de julio de 2025
|Gran Premio de Gran Bretaña
|Frenado errático bajo el Safety Car
|2
|6 de julio de 2026
Aston Martin
Fernando Alonso - Cero puntos
Lance Stroll - Tres puntos
|Fecha
|Evento
|Motivo de la sanción
|Puntos asignados
|Fecha de caducidad
|1 de diciembre de 2024
|Gran Premio de Qatar
|Provocó una colisión con Alex Albon
|2
|1 de diciembre de 2025
|23 de mayo de 2025
|Gran Premio de Mónaco
|Provocó una colisión con Charles Leclerc
|1
|23 de mayo de 2026
Haas
Esteban Ocon - Un punto
|Fecha
|Evento
|Motivo de la sanción
|Puntos asignados
|Fecha de caducidad
|7 de septiembre de 2025
|Gran Premio de Italia
|Obligó a Lance Stroll a salir de la pista
|1
|7 de septiembre de 2026
Ollie Bearman - 10 puntos
|Fecha
|Evento
|Motivo de la sanción
|Puntos asignados
|Fecha de caducidad
|2 de noviembre de 2024
|Gran Premio de Brasil
|Colisión con Franco Colapinto
|2
|2 de noviembre de 2025
|23 de mayo de 2025
|Gran Premio de Mónaco
|Adelantamiento bajo bandera roja
|2
|23 de mayo de 2026
|5 de julio de 2025
|Gran Premio de Gran Bretaña
|No acató una bandera roja
|4
|5 de julio de 2026
|7 de septiembre de 2025
|Gran Premio de Italia
|Provocó una colisión con Carlos Sainz
|2
|7 de septiembre de 2026
Racing Bulls
Liam Lawson - Seis puntos
|Fecha
|Evento
|Motivo de la sanción
|Puntos asignados
|Fecha de caducidad
|1 de diciembre de 2024
|Gran Premio de Qatar
|Provocó una colisión con Valtteri Bottas
|2
|1 de diciembre de 2025
|13 de abril de 2025
|Gran Premio de Baréin
|Provocó una colisión con Lance Stroll
|1
|13 de abril de 2026
|13 de abril de 2025
|Gran Premio de Baréin
|Provocó una colisión con Nico Hulkenberg
|2
|13 de abril de 2026
|3 de mayo de 2025
|Gran Premio de Miami
|Provocó una colisión con Fernando Alonso
|1
|3 de mayo de 2026
Isack Hadjar - Cero puntos
Williams
Carlos Sainz - Dos puntos
|Fecha
|Evento
|Motivo de la sanción
|Puntos asignados
|Fecha de caducidad
|13 de abril de 2025
|Gran Premio de Baréin
|Obligó a otro piloto a abandonar la pista
|2
|13 de abril de 2026
|31 de agosto de 2025
|Gran Premio de Holanda
|Provocó una colisión con Liam Lawson
|2
|31 de agosto de 2026
Alex Albon - Dos puntos
|Fecha
|Evento
|Motivo de la sanción
|Puntos asignados
|Fecha de caducidad
|1 de diciembre de 2024
|Gran Premio de Qatar
|Provocó una colisión con Kevin Magnussen
|2
|1 de diciembre de 2025
Sauber
Nico Hulkenberg - Cero puntos
Gabriel Bortoleto - Cero puntos
Relacionado: Así queda la clasificación de PILOTOS tras el GP de Italia
¿Cómo va el Campeonato de Equipos tras el GP de Italia?
El Gran Premio de Italia significó una muestra más del impresionante talento de Max Verstappen que, a pesar del dominio de McLaren en la temporada, se logró colar a ganar la carrera.
En el circuito de Monza no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones permitieron una carrera feroz de parte de todos los pilotos en la angosta parrilla italiana.
Ferrari volvió a poner distancia en el Campeonato de Constructores, ya que Hamilton y Leclerc aprovecharon el desliz de los pilotos de Mercedes. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con Carlos Sainz, aunque Alex Albon continúa respondiendo.
- 1. McLaren 617 puntos
- 2. Ferrari 280 puntos
- 3. Mercedes 260 puntos
- 4. Red Bull Racing 239 puntos
- 5. Williams 86 puntos
- 6. Aston Martin 62 puntos
- 7. Racing Bulls 61 puntos
- 6. Kick Sauber 55 puntos
- 9. Haas 44 puntos
- 10. Alpine 20 puntos
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Voz autorizada HUMILLA a Ferrari tras penoso error
- hace 7 minutos
¡Traición a Valtteri Bottas! Lewis Hamilton ELOGIA a Checo Pérez
- hace 24 minutos
Lo ÚLTIMO sobre el CONTRATO de Kimi Antonelli en Mercedes
- hace 31 minutos
Ferrari ADMITE la DECEPCIÓN con Lewis Hamilton
- hace 51 minutos
URGENTE: Ferrari en CRISIS tras CONFIRMARSE la SALIDA de varias figuras
- hace 59 minutos
Carlos Sainz pudo ARRUINAR la CARRERA de Kimi Antonelli
- 1 hour ago
Más leído
ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
- 6 septiembre
El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1
- 1 septiembre
¡Checo pilotará FERRARI en su regreso a F1 2026!
- 25 agosto
Checo SALVÓ la carrera de Colapinto en Alpine
- 24 agosto
ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez
- 5 septiembre
URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac
- 4 septiembre