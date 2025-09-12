close global

﻿
Lewis Hamilton, Oscar Piastri and George Russell look concerned in front of an FIA flag

¿Cuántos puntos de CASTIGO tiene cada piloto de la F1 2025?

Aloisio Hernández
Lewis Hamilton, Oscar Piastri and George Russell look concerned in front of an FIA flag

Vamos a revisar cuántos puntos de penalización tiene cada piloto de la Fórmula 1 en la temporada 2025.

Kimi Antonelli recibió un castigo adicional, además de la penalización de cinco segundos, en el Gran Premio de Italia por conducir de manera errática. El joven de 19 años, debutante de Mercedes, fue sancionado tras empujar a Alex Albon de Williams hacia la zona de césped mientras competían por posición, lo que le impidió terminar mejor que en novena posición. Además, se le sumó un punto de penalización, alcanzando así un total de cinco en los últimos doce meses.

Acumular 12 puntos en ese período implica enfrentarse a una suspensión para la siguiente carrera. Esta situación pone en alerta a otro novato. Ollie Bearman ya acumula 10 puntos en su superlicencia después de una colisión con Carlos Sainz en Monza, en la que recibió dos puntos extra. Dado que sus primeros puntos no caducan hasta el 2 de noviembre, el piloto británico tendrá que lograr cuatro fines de semana sin sanciones adicionales y llegar al Gran Premio de Brasil 2025 sin sumar más para evitar superar el límite. En caso contrario, Bearman se convertirá en el segundo piloto, desde la instauración de estas reglas en 2014, en enfrentarse a una suspensión.

Anteriormente, Kevin Magnussen ya vivió esta situación en el Gran Premio de Azerbaiyán 2024, marcando el debut en carreras de Bearman con Haas y su segundo inicio en un Gran Premio. Por su parte, Esteban Ocon, también de Haas, acumuló un punto extra junto a una penalización de cinco segundos tras no obligar a Lance Stroll a abandonar la pista en Italia.

Puntos de castigo F1 2025

Piloto Equipo Puntos de penalización
Ollie Bearman Haas 10
Max Verstappen Red Bull 9
Oscar Piastri McLaren 6
Liam Lawson Racing Bulls 6
Kimi Antonelli Mercedes 5
Carlos Sainz Williams 4
Yuki Tsunoda Red Bull 4
Jack Doohan Alpine 4
Lando Norris McLaren 3
Lance Stroll Aston Martin 3
Lewis Hamilton Ferrari 2
Pierre Gasly Alpine 2
Alex Albon Williams 2
Esteban Ocon Haas 1
Charles Leclerc Ferrari 1
Franco Colapinto Alpine 1
George Russell Mercedes 1
Fernando Alonso Aston Martin 0
Isack Hadjar Racing Bulls 0
Gabriel Bortoleto Sauber 0
Nico Hulkenberg Sauber 0

Puntos de penalización de cada piloto de F1 y sus fechas de caducidad

Red Bull

Max Verstappen - Nueve puntos

Fecha Evento Motivo de la sanción Puntos asignados Fecha de caducidad
27 de octubre de 2024 Gran Premio de Ciudad de México Obligó a Lando Norris a abandonar la pista 2 27 de octubre de 2025
1 de noviembre de 2024 Sprint del Gran Premio de Brasil No respetó el delta mínimo durante la VSC 1 1 de noviembre de 2025
1 de diciembre de 2024 Gran Premio de Qatar Condujo innecesariamente lento en la vuelta de enfriamiento durante la clasificación 1 1 de diciembre de 2025
8 de diciembre de 2024 Gran Premio de Abu Dabi Provocó una colisión con Oscar Piastri 2 8 de diciembre de 2025
1 de junio de 2025 Gran Premio de España Provocó una colisión con George Russell 3 1 de junio de 2026

Yuki Tsunoda - Cuatro puntos

Fecha Evento Motivo de la sanción Puntos asignados Fecha de caducidad
15 de junio de 2025 Gran Premio de Canadá Adelantamiento bajo bandera roja 2 15 de junio de 2026
29 de junio de 2025 Gran Premio de Austria Provocó una colisión con Franco Colapinto 2 29 de junio de 2026

Ferrari

Lewis Hamilton - Dos puntos

Fecha Evento Motivo de la sanción Puntos asignados Fecha de caducidad
31 de agosto de 2025 Gran Premio de Holanda No redujo velocidad bajo doble bandera amarilla 2 31 de agosto de 2026

Charles Leclerc - Un punto

Fecha Evento Motivo de la sanción Puntos asignados Fecha de caducidad
3 de agosto de 2025 Gran Premio de Hungría Conducción errática al defender su posición contra George Russell 1 3 de agosto de 2026

Mercedes

George Russell - Un punto

Fecha Evento Motivo de la sanción Puntos asignados Fecha de caducidad
1 de diciembre de 2024 Gran Premio de Qatar No mantuvo una distancia de 10 coches detrás del Safety Car 1 1 de diciembre de 2025

Kimi Antonelli - Cinco puntos

Fecha Evento Motivo de la sanción Puntos asignados Fecha de caducidad
29 de junio de 2025 Gran Premio de Austria Provocó una colisión con Max Verstappen 2 29 de junio de 2026
31 de agosto de 2025 Gran Premio de Holanda Provocó una colisión con Charles Leclerc 2 31 de agosto de 2026
7 de septiembre de 2025 Gran Premio de Italia Conducción errática 1 7 de septiembre de 2026

Alpine

Pierre Gasly - Dos puntos

Fecha Evento Motivo de la sanción Puntos asignados Fecha de caducidad
3 de agosto de 2025 Gran Premio de Hungría Provocó una colisión con Carlos Sainz 2 3 de agosto de 2026

Franco Colapinto - Un punto

Fecha Evento Motivo de la sanción Puntos asignados Fecha de caducidad
29 de junio de 2025 Gran Premio de Austria Obligó a Oscar Piastri a abandonar la pista 1 29 de junio de 2026

Jack Doohan - Cuatro puntos

Fecha Evento Motivo de la sanción Puntos asignados Fecha de caducidad
22 de marzo de 2025 Sprint del Gran Premio de China Provocó una colisión con Gabriel Bortoleto 2 22 de marzo de 2026
23 de marzo de 2025 Gran Premio de China Obligó a Isack Hadjar a abandonar la pista 2 23 de marzo de 2026

McLaren

Lando Norris - Tres puntos

Fecha Evento Motivo de la sanción Puntos asignados Fecha de caducidad
1 de diciembre de 2024 Gran Premio de Qatar No redujo velocidad ante doble bandera amarilla 3 1 de diciembre de 2025

Oscar Piastri - Seis puntos

Fecha Evento Motivo de la sanción Puntos asignados Fecha de caducidad
2 de noviembre de 2024 Gran Premio de Brasil Provocó una colisión con Liam Lawson 2 2 de noviembre de 2025
8 de diciembre de 2024 Gran Premio de Abu Dabi Provocó una colisión con Franco Colapinto 2 8 de diciembre de 2025
6 de julio de 2025 Gran Premio de Gran Bretaña Frenado errático bajo el Safety Car 2 6 de julio de 2026

Aston Martin

Fernando Alonso - Cero puntos

Lance Stroll - Tres puntos

Fecha Evento Motivo de la sanción Puntos asignados Fecha de caducidad
1 de diciembre de 2024 Gran Premio de Qatar Provocó una colisión con Alex Albon 2 1 de diciembre de 2025
23 de mayo de 2025 Gran Premio de Mónaco Provocó una colisión con Charles Leclerc 1 23 de mayo de 2026

Haas

Esteban Ocon - Un punto

Fecha Evento Motivo de la sanción Puntos asignados Fecha de caducidad
7 de septiembre de 2025 Gran Premio de Italia Obligó a Lance Stroll a salir de la pista 1 7 de septiembre de 2026

Ollie Bearman - 10 puntos

Fecha Evento Motivo de la sanción Puntos asignados Fecha de caducidad
2 de noviembre de 2024 Gran Premio de Brasil Colisión con Franco Colapinto 2 2 de noviembre de 2025
23 de mayo de 2025 Gran Premio de Mónaco Adelantamiento bajo bandera roja 2 23 de mayo de 2026
5 de julio de 2025 Gran Premio de Gran Bretaña No acató una bandera roja 4 5 de julio de 2026
7 de septiembre de 2025 Gran Premio de Italia Provocó una colisión con Carlos Sainz 2 7 de septiembre de 2026

Racing Bulls

Liam Lawson - Seis puntos

Fecha Evento Motivo de la sanción Puntos asignados Fecha de caducidad
1 de diciembre de 2024 Gran Premio de Qatar Provocó una colisión con Valtteri Bottas 2 1 de diciembre de 2025
13 de abril de 2025 Gran Premio de Baréin Provocó una colisión con Lance Stroll 1 13 de abril de 2026
13 de abril de 2025 Gran Premio de Baréin Provocó una colisión con Nico Hulkenberg 2 13 de abril de 2026
3 de mayo de 2025 Gran Premio de Miami Provocó una colisión con Fernando Alonso 1 3 de mayo de 2026

Isack Hadjar - Cero puntos

Williams

Carlos Sainz - Dos puntos

Fecha Evento Motivo de la sanción Puntos asignados Fecha de caducidad
13 de abril de 2025 Gran Premio de Baréin Obligó a otro piloto a abandonar la pista 2 13 de abril de 2026
31 de agosto de 2025 Gran Premio de Holanda Provocó una colisión con Liam Lawson 2 31 de agosto de 2026

Alex Albon - Dos puntos

Fecha Evento Motivo de la sanción Puntos asignados Fecha de caducidad
1 de diciembre de 2024 Gran Premio de Qatar Provocó una colisión con Kevin Magnussen 2 1 de diciembre de 2025

Sauber

Nico Hulkenberg - Cero puntos

Gabriel Bortoleto - Cero puntos

¿Cómo va el Campeonato de Equipos tras el GP de Italia?

El Gran Premio de Italia significó una muestra más del impresionante talento de Max Verstappen que, a pesar del dominio de McLaren en la temporada, se logró colar a ganar la carrera.

En el circuito de Monza no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones permitieron una carrera feroz de parte de todos los pilotos en la angosta parrilla italiana.

Ferrari volvió a poner distancia en el Campeonato de Constructores, ya que Hamilton y Leclerc aprovecharon el desliz de los pilotos de Mercedes. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con Carlos Sainz, aunque Alex Albon continúa respondiendo.

  • 1. McLaren 617 puntos
  • 2. Ferrari 280 puntos
  • 3. Mercedes 260 puntos
  • 4. Red Bull Racing 239 puntos
  • 5. Williams 86 puntos
  • 6. Aston Martin 62 puntos
  • 7. Racing Bulls 61 puntos
  • 6. Kick Sauber 55 puntos
  • 9. Haas 44 puntos
  • 10. Alpine 20 puntos

