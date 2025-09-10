Los cinco grandes CASTIGOS de Antonelli en Mercedes que hacen peligrar su futuro

Kimi Antonelli ha recibido cinco sanciones de la FIA durante los Granes Premios de Holanda e Italia, tras vivir dos fines de semana de pesadilla para la estrella de Mercedes en la F1.

El italiano se recuperó notablemente de su eliminación en la Q2 y se lanzó en persecución del Ferrari de Charles Leclerc, especialmente después de que Mercedes aplicara órdenes de equipo y cambiara posiciones con George Russell.

Al salir Leclerc de pits, Antonelli iba pisándole los talones y decidió arriesgarse con una maniobra audaz para adelantar en la curva inclinada; sin embargo, acabó perdiendo agarre y chocó contra el lateral del Ferrari.

El choque, tal y como recoge este incidente, obligó a Leclerc a abandonar la carrera, marcando un doble DNF para Ferrari tras el accidente previo de Hamilton. Además, a Antonelli se le impuso una penalización de 10 segundos.

Junto con esos 10 segundos, el piloto italiano recibió otros dos puntos de penalización en su licencia, sumando un total de cuatro en el transcurso de 12 meses.

Posteriormente, se le aplicó una tercera sanción por exceso de velocidad en el pitlane, que se tradujo en otros cinco segundos de penalización.

Por si lo sucedido en Zandvoort fuera poco, después llegó el doble castigo en Monza, donde una maniobra realizada hacia Alex Albon le costó no solo una sanción de segundos en carrera que le costó caer del octavo al noveno lugar, sino también otro castigo de un punto contra su super licencia.

El show de terror de Antonelli

Wolff expects Antonelli to remain at Mercedes

Leclerc no se mostró excesivamente enfadado por el error cometido por Antonelli en el GP de Holanda y comentó a la prensa: "Ha sido un error de Kimi. Hay que ser muy agresivo en una pista como ésta para adelantar... quizá se pasó un poco de la raya. Además, rozó mi lateral trasero izquierdo y eso supuso el final de mi carrera. Es, sin duda, algo decepcionante."

Tras la carrera, el director de equipo de Mercedes, Toto Wolff, dejó entrever que el contrato de Antonelli se extenderá hasta 2026. En declaraciones a la BBC comentó: "¿Se va a hacer un anuncio en Monza? No. No creo que sea algo trascendental, solo quieren hacerte saber que ya hemos firmado el acuerdo."

Wolff también se refirió al error de Antonelli, minimizando el choque y calificándolo como parte natural de su proceso de aprendizaje en la F1.

"Cuando le dimos la oportunidad, le dijimos que tendría un año para aprender; habría momentos de desesperación y otros de brillantez. Creo que este fin de semana lo resume bastante bien. Confío plenamente en él a largo plazo, y esto es solo parte del aprendizaje", concluyó el jefe de Mercedes.

