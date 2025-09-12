¡Mercedes destapa sospechas de TRAMPA de Red Bull Racing!

Mercedes ha levantado sospechas de trampa por parte de Red Bull Racing con Max Verstappen tras el GP de Italia.

George Russell se mostró sorprendido por la ventaja que Max Verstappen logró distanciarse en Monza, terminando el piloto de Red Bull Racing más de treinta segundos por delante de los demás: "Es una temporada bastante peculiar", comentó Russell a Sky Sports.

"Me cuesta entender cómo Verstappen estuvo a 40 segundos de la victoria en Hungría y Bahréin, para luego ganar aquí e incluso en Imola con un margen de 20 segundos. Es realmente impresionante.

"No sé cómo se desarrollarán las próximas carreras, pero espero que podamos luchar más por alcanzar el podio. Las Ferrari han mejorado notablemente desde el inicio de la temporada, así que no será nada fácil", comentó.

Relacionado: Mercedes pone a Kimi Antonelli A LA PAR de Charles Leclerc

¿Cómo va el Campeonato de Equipos tras el GP de Italia?

El Gran Premio de Italia significó una muestra más del impresionante talento de Max Verstappen que, a pesar del dominio de McLaren en la temporada, se logró colar a ganar la carrera.

En el circuito de Monza no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones permitieron una carrera feroz de parte de todos los pilotos en la angosta parrilla italiana.

Ferrari volvió a poner distancia en el Campeonato de Constructores, ya que Hamilton y Leclerc aprovecharon el desliz de los pilotos de Mercedes. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con Carlos Sainz, aunque Alex Albon continúa respondiendo.

1. McLaren 617 puntos

2. Ferrari 280 puntos

3. Mercedes 260 puntos

4. Red Bull Racing 239 puntos

5. Williams 86 puntos

6. Aston Martin 62 puntos

7. Racing Bulls 61 puntos

6. Kick Sauber 55 puntos

9. Haas 44 puntos

10. Alpine 20 puntos

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!