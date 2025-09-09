Mercedes pone a Kimi Antonelli A LA PAR de Charles Leclerc

Mercedes puso a Andrea Kimi Antonelli a la par de Charles Leclerc a pesar del terrible fin de semana del corredor italiano.

Toto Wolff, jefe de equipo, habló en MotorsportWeek sobre los próximos pasos para el joven piloto novato tras un nuevo fracaso: "Simplemente necesita tener un fin de semana sólido. Entonces estará compitiendo en igualdad de condiciones con Leclerc y George.

"Creo que un fin de semana limpio significa prácticamente no arrastrar demasiado trauma de errores previos a la siguiente sesión o al siguiente fin de semana, porque eso es un lastre.

"No vas a atacar la curva con fuerza si ya te saliste de la pista antes y eso terminó tu sesión. O quizás no estás atacando a un piloto que no debería estorbarte, como [Pierre] Gasly, porque tuvo esta situación con Leclerc.

"Kimi no debería perder ni un segundo con Gasly. Simplemente le está dando libertad. Le está dando libertad. Es un gran piloto. Tiene una habilidad increíble y un talento natural. Es un piloto. Lo tiene todo. Pero tenemos que quitarle el lastre", comentó.

Relacionado: Mercedes DESTRUYE a Kimi Antonelli tras un nuevo fracaso

¿Cómo va el Campeonato de Pilotos tras el GP de Italia?

El Gran Premio de Italia entregó una carrera donde Max Verstappen demostró porqué es el mejor piloto de la parrilla a pesar de su mal auto, mientras Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla, pero McLaren intervino para no darle el título a Piastri.

El domingo en Monza inició de manera caótica con Nico Hulkenberg teniendo que abandonar después de la vuelta de formación. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una agridulce tarde ya que terminó en la novena posición después de una nueva sanción en la pista.

Los pilotos españoles tuvieron una tarde mala, ya que Alonso no acabó la carrera y Carlos Sainz terminó muy lejos de la zona de puntos, mientras que Alex Albon sigue escalando en el Mundial de Pilotos.

En lo que significó la carrera de los Ferrari, fue una buena carrera, pero no lo que buscaban ante su gente, ya que Lewis Hamilton terminó sexto y Charles Leclerc acabó cuarto en la carrera.

1. Max Verstappen 303 puntos

2. Lando Norris 241 puntos

3. Charles Leclerc 217 puntos

4. Óscar Piastri 197 puntos

5. Carlos Sainz 184 puntos

6.Lewis Hamilton 164 puntos

7. Sergio Pérez 143 puntos

8.George Russell 128 puntos

9. Fernando Alonso 50 puntos

10. Lance Stroll 24 puntos

11. Nico Hülkenberg 22 puntos

12. Yuki Tsunoda 22 puntos

13. Daniel Ricciardo 12 puntos

14. Pierre Gasly 8 puntos

15. Oliver Bearman 6 puntos

16. Kevin Magnussen 6 puntos

18. Alexander Albon 6 puntos

17. Esteban Ocón 5 puntos

19.Zhou Guanyu 0 puntos

20. Franco Colapinto 0 puntos

21. Valtteri Bottas 0 puntos

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!