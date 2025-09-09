close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Fernando Alonso, Carlos Sainz, 2024, Social

F1 Hoy: Aston minimiza a Alonso; Secretos de la traición a Sainz; Fernando esconde a su equipo

F1 Hoy: Aston minimiza a Alonso; Secretos de la traición a Sainz; Fernando esconde a su equipo

Aloisio Hernández
Fernando Alonso, Carlos Sainz, 2024, Social

GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 9 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Carlos Sainz F1: URGENTE - Ferrari revela SECRETOS de la TRAICIÓN al español. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso F1: Aston Martin MINIMIZA su talento al asegurar que "no hay milagros". ::: LEER MÁS

Fernando Alonso F1: Revelado, el español OCULTÓ un PENOSO error de Aston Martin. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

2726 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

Dan fecha FINAL para el problema entre Sainz y Williams contra la FIA
Williams

Dan fecha FINAL para el problema entre Sainz y Williams contra la FIA

  • hace 17 minutos
La VENTAJA que tendrá Checo al llegar con Cadillac a la F1
Cadillac

La VENTAJA que tendrá Checo al llegar con Cadillac a la F1

  • 1 hour ago
F1 Hoy: Aston minimiza a Alonso; Secretos de la traición a Sainz; Fernando esconde a su equipo
F1 Hoy

F1 Hoy: Aston minimiza a Alonso; Secretos de la traición a Sainz; Fernando esconde a su equipo

  • 2 hours ago
El EXCÉNTRICO regalo que espera Checo de Bottas en Cadillac
Cadillac

El EXCÉNTRICO regalo que espera Checo de Bottas en Cadillac

  • 3 hours ago
¿Traición de Pierre Gasly? Desde Francia señalan al REEMPLAZO de Franco Colapinto
Alpine

¿Traición de Pierre Gasly? Desde Francia señalan al REEMPLAZO de Franco Colapinto

  • Hoy 19:00
Revelado: Fernando Alonso OCULTÓ un PENOSO error de Aston Martin
Aston Martin

Revelado: Fernando Alonso OCULTÓ un PENOSO error de Aston Martin

  • Hoy 18:00
MÃ¡s noticias

Más leído

ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
40.000+ views

ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez

  • 6 septiembre
 El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1
4.000+ views

El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1

  • 1 septiembre
 ¡Checo pilotará FERRARI en su regreso a F1 2026!
4.000+ views

¡Checo pilotará FERRARI en su regreso a F1 2026!

  • 25 agosto
 Checo SALVÓ la carrera de Colapinto en Alpine
4.000+ views

Checo SALVÓ la carrera de Colapinto en Alpine

  • 24 agosto
 URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac
2.500+ views

URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac

  • 4 septiembre
 Sainz entra a la PELEA por podio; Alonso, superado por compañero en FP3 del GP de Países Bajos
2.500+ views

Sainz entra a la PELEA por podio; Alonso, superado por compañero en FP3 del GP de Países Bajos

  • 30 agosto

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x