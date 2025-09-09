¿Será suficiente? Ferrari revela su principal OBJETIVO para 2025
¿Será suficiente? Ferrari revela su principal OBJETIVO para 2025
Ferrari ha confesado cuál es su principal objetivo para el resto de la temporada 2025 de la Fórmula 1.
Fred Vasseur, jefe de equipo, habló en palabra recogidas por AutoRacer.it sobre el panorama para lo que queda de la campaña: “Estamos centrados en 2026, pero eso aplica a todos.
"Hay pistas donde podríamos ser fuertes, como Bakú, y tendremos oportunidades de luchar por la victoria. Pero el objetivo principal sigue siendo terminar segundo en el Campeonato de Constructores", señaló.
Relacionado: Lewis Hamilton deja el mensaje MÁS ESPERADO por los aficionados de Ferrari
¿Cómo va el Campeonato de Equipos tras el GP de Italia?
El Gran Premio de Italia significó una muestra más del impresionante talento de Max Verstappen que, a pesar del dominio de McLaren en la temporada, se logró colar a ganar la carrera.
En el circuito de Monza no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones permitieron una carrera feroz de parte de todos los pilotos en la angosta parrilla italiana.
Ferrari volvió a poner distancia en el Campeonato de Constructores, ya que Hamilton y Leclerc aprovecharon el desliz de los pilotos de Mercedes. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con Carlos Sainz, aunque Alex Albon continúa respondiendo.
- 1. McLaren 617 puntos
- 2. Ferrari 280 puntos
- 3. Mercedes 260 puntos
- 4. Red Bull Racing 239 puntos
- 5. Williams 86 puntos
- 6. Aston Martin 62 puntos
- 7. Racing Bulls 61 puntos
- 6. Kick Sauber 55 puntos
- 9. Haas 44 puntos
- 10. Alpine 20 puntos
Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
POLÉMICA: Alpine habría BLOQUEADO la HUMILLACIÓN de Franco Colapinto a Pierre Gasly
- hace 3 minutos
Leclerc, Verstappen y Norris en carrera para evitar un ENORME castigo de la FIA
- hace 5 minutos
Aston Martin MINIMIZA el talento de Fernando Alonso: "En F1 no hay milagros"
- 1 hour ago
URGENTE: Ferrari revela SECRETOS de la TRAICIÓN a Carlos Sainz
- 1 hour ago
Mercedes pone a Kimi Antonelli A LA PAR de Charles Leclerc
- 2 hours ago
¿Será suficiente? Ferrari revela su principal OBJETIVO para 2025
- 2 hours ago
Más leído
ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
- 6 septiembre
El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1
- 1 septiembre
¡Checo pilotará FERRARI en su regreso a F1 2026!
- 25 agosto
Checo SALVÓ la carrera de Colapinto en Alpine
- 24 agosto
URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac
- 4 septiembre
Sainz entra a la PELEA por podio; Alonso, superado por compañero en FP3 del GP de Países Bajos
- 30 agosto