﻿
¿Será suficiente? Ferrari revela su principal OBJETIVO para 2025

Aloisio Hernández
lewis hamilton, fred vasseur, charles leclerc, ferrari, fia, edit

Ferrari ha confesado cuál es su principal objetivo para el resto de la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Fred Vasseur, jefe de equipo, habló en palabra recogidas por AutoRacer.it sobre el panorama para lo que queda de la campaña: “Estamos centrados en 2026, pero eso aplica a todos.

"Hay pistas donde podríamos ser fuertes, como Bakú, y tendremos oportunidades de luchar por la victoria. Pero el objetivo principal sigue siendo terminar segundo en el Campeonato de Constructores", señaló.

¿Cómo va el Campeonato de Equipos tras el GP de Italia?

El Gran Premio de Italia significó una muestra más del impresionante talento de Max Verstappen que, a pesar del dominio de McLaren en la temporada, se logró colar a ganar la carrera.

En el circuito de Monza no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones permitieron una carrera feroz de parte de todos los pilotos en la angosta parrilla italiana.

Ferrari volvió a poner distancia en el Campeonato de Constructores, ya que Hamilton y Leclerc aprovecharon el desliz de los pilotos de Mercedes. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con Carlos Sainz, aunque Alex Albon continúa respondiendo.

  • 1. McLaren 617 puntos
  • 2. Ferrari 280 puntos
  • 3. Mercedes 260 puntos
  • 4. Red Bull Racing 239 puntos
  • 5. Williams 86 puntos
  • 6. Aston Martin 62 puntos
  • 7. Racing Bulls 61 puntos
  • 6. Kick Sauber 55 puntos
  • 9. Haas 44 puntos
  • 10. Alpine 20 puntos

