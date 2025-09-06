Lewis Hamilton dejó el mensaje que había sido ampliamente esperado por los aficionados de Ferrari.

En charla con SkySports tras la clasificación del Gran Premio de Italia, el siete veces campeón del mundo dejó esperanzadoras palabras sobre su rendimiento en Monza: "Estoy muy contento con el progreso que hemos logrado.

"Tuvimos una actuación mucho más sólida que la semana pasada, especialmente en mi propio garaje. Necesito seguir trabajando en eso y ver el progreso. Ser piloto de Ferrari aquí es una experiencia fantástica.

"Sinceramente, no tengo palabras para describirlo. La afición es realmente increíble. No sé qué me deparará el mañana, pero encontraré mi camino y seguiré adelante", apuntó.

Relacionado: ¡Hamilton NO AYUDÓ a Leclerc en la qualy y Ferrari lo justifica!

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!