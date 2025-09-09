Franco Colapinto F1: Briatore revela fecha final sobre su futuro; Gasly señala los beneficios
Franco Colapinto F1: Briatore revela fecha final sobre su futuro; Gasly señala los beneficios
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este lunes 8 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.
Flavio Briatore ha confirmado cómo se vislumbra el futuro inmediato para Franco Colapinto en la Fórmula 1, tras el importante anuncio de contrato que presentó Alpine en el Gran Premio de Italia. ::: LEER MÁS
Pierre Gasly ha explicado los beneficios de tener a Flavio Briatore en Alpine, en algo que podría ayudar mucho a Franco Colapinto. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto tuvo de nuevo una carrera testimonial durante el Gran Premio de Italia. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto causó un gran susto en Monza al estar a punto de desmayarse después de la carrera. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Checo Pérez Hoy: Cadillac vive el efecto 'Checo Pérez'; El cambio es brutal
- 2 hours ago
Franco Colapinto F1: Briatore revela fecha final sobre su futuro; Gasly señala los beneficios
- 3 hours ago
Cadillac conoce la primera GRAN muestra del 'Efecto Checo Pérez' en F1
- Hoy 00:00
Los GRANDES BENEFICIOS para Colapinto de tener a Briatore en Alpine
- Ayer 23:00
La DESESPERACIÓN total de Sainz dentro de Williams
- Ayer 22:00
F1 Hoy: Sainz, en riesgo de sanción; Fecha anunciada para el futuro de Colapinto
- Ayer 21:00
Más leído
ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
- 6 septiembre
El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1
- 1 septiembre
¡Checo pilotará FERRARI en su regreso a F1 2026!
- 25 agosto
Checo SALVÓ la carrera de Colapinto en Alpine
- 24 agosto
URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac
- 4 septiembre
Sainz entra a la PELEA por podio; Alonso, superado por compañero en FP3 del GP de Países Bajos
- 30 agosto