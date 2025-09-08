close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Franco Colapinto, Lando Norris, Carlos Sainz

F1 Hoy: Sainz encuentra culpables en Williams; Colapinto puso su salud en riesgo

F1 Hoy: Sainz encuentra culpables en Williams; Colapinto puso su salud en riesgo

Nazario Assad De León
Franco Colapinto, Lando Norris, Carlos Sainz

GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 8 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto causó un gran susto en Monza al estar a punto de desmayarse después de la carrera. ::: LEER MÁS

Alex Albon ha dado un juicio que puede ser agridulce, pero a la vez esperanzador para Carlos Sainz y. preocupante para Lewis Hamilton y Charles Leclerc. ::: LEER MÁS

Cadillac ha revelado sus planes para Colton Herta, tras haber anunciado la contratación del piloto estadounidense el pasado miércoles como pilotos de pruebas tras anunciar a Checo Pérez y Valtteri Bottas como pilotos. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz terminó de nuevo fuera de la zona de puntos en un Gran Premio de Fórmula 1 con Williams, ahora por culpa de la batería de su monoplaza. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

Las palabras que aseguran el REGRESO del verdadero Hamilton en Ferrari
Ferrari

Las palabras que aseguran el REGRESO del verdadero Hamilton en Ferrari

  • hace 14 minutos
¿Ya llegamos a esto? Ferrari CELEBRA el resultado de Hamilton en Monza
Ferrari

¿Ya llegamos a esto? Ferrari CELEBRA el resultado de Hamilton en Monza

  • hace 30 minutos
Leclerc revela las tres pistas donde Ferrari puede GANAR una carrera
Ferrari

Leclerc revela las tres pistas donde Ferrari puede GANAR una carrera

  • hace 47 minutos
¡Exigen un MENTOR para Antonelli en Mercedes!
Mercedes

¡Exigen un MENTOR para Antonelli en Mercedes!

  • 1 hour ago
Alpine confirma la fecha FINAL para el futuro de Colapinto en la F1
Alpine

Alpine confirma la fecha FINAL para el futuro de Colapinto en la F1

  • 1 hour ago
Antonelli, víctima de la PRESIÓN en Mercedes
Mercedes

Antonelli, víctima de la PRESIÓN en Mercedes

  • 1 hour ago
MÃ¡s noticias

Más leído

ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
30.000+ views

ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez

  • 6 septiembre
 ¡Checo pilotará FERRARI en su regreso a F1 2026!
4.000+ views

¡Checo pilotará FERRARI en su regreso a F1 2026!

  • 25 agosto
 Checo SALVÓ la carrera de Colapinto en Alpine
4.000+ views

Checo SALVÓ la carrera de Colapinto en Alpine

  • 24 agosto
 El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1
4.000+ views

El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1

  • 1 septiembre
 Pierre Gasly deja mensaje CLAVE sobre el FUTURO de Franco Colapinto en Alpine
2.500+ views

Pierre Gasly deja mensaje CLAVE sobre el FUTURO de Franco Colapinto en Alpine

  • 19 agosto
 URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac
2.500+ views

URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac

  • 4 septiembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x