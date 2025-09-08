F1 Hoy: Sainz encuentra culpables en Williams; Colapinto puso su salud en riesgo

GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 8 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto causó un gran susto en Monza al estar a punto de desmayarse después de la carrera. ::: LEER MÁS

Alex Albon ha dado un juicio que puede ser agridulce, pero a la vez esperanzador para Carlos Sainz y. preocupante para Lewis Hamilton y Charles Leclerc. ::: LEER MÁS

Cadillac ha revelado sus planes para Colton Herta, tras haber anunciado la contratación del piloto estadounidense el pasado miércoles como pilotos de pruebas tras anunciar a Checo Pérez y Valtteri Bottas como pilotos. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz terminó de nuevo fuera de la zona de puntos en un Gran Premio de Fórmula 1 con Williams, ahora por culpa de la batería de su monoplaza. ::: LEER MÁS

