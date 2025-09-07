Williams señala lo que debe ALEGRAR a Sainz y preocupar a Ferrari
Williams señala lo que debe ALEGRAR a Sainz y preocupar a Ferrari
Alex Albon ha dado un juicio que puede ser agridulce, pero a la vez esperanzador para Carlos Sainz y. preocupante para Lewis Hamilton y Charles Leclerc.
Después de la carrera en Monza, Albon dejó claro que el ritmo de carrera de Williams, no ha sido el mejor, pero fue lo suficiente para que estuvieran compitieno con autos como los de Ferrari
"Sinceramente, ni siquiera recuerdo la última vez que tuve una buena sesión de clasificación, probablemente en Spa", señaló Albon.
"Nuestro ritmo estuvo a la par con el de Ferrari y, por momentos, incluso con el de McLaren con neumáticos duros. La degradación también fue muy fuerte. Siempre lo hemos visto con nuestro coche: cuando rodamos con baja carga aerodinámica, simplemente funciona. Hoy, de hecho, fue bastante fácil", finalizó.
¿Como terminó el Gran Premio de Gran Italia en 2025?
- 1. Max Verstappen
- 2. Lando Norris
- 3. Óscar Piastri
- 4. Charles Leclerc
- 5. George Russell
- 6. Lewis Hamilton
- 7. Alexander Albon
- 8. Gabriel Bortoleto
- 9. Andrea Kimi Antonelli
- 10. Isack Hadjar
- 11. Carlos Sainz
- 12. Oliver Bearman
- 13. Yuki Tsunoda
- 14. Liam Lawson
- 15. Esteban Ocon
- 16. Pierre Gasly
- 17. Franco Colapinto
- 18. Lance Stroll
- 19. Fernando Alonso
- 20. Nico Hülkenberg
