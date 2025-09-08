Checo Pérez Hoy: Cambios importantes en Cadillac; Los pilotos serán involucrados en ello
Checo Pérez Hoy: Cambios importantes en Cadillac; Los pilotos serán involucrados en ello
GPFans te presenta las notas más interesantes de Checo Pérez este domingo 7 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.
Cadillac ha revelado sus planes para Colton Herta, tras haber anunciado la contratación del piloto estadounidense el pasado miércoles como pilotos de prubeas tras anunciar a Checo Pérez y Valtteri Bottas como pilotos. ::: LEER MÁS
Cadillac ha anunciado a su tercer piloto para su proyecto de Fórmula 1, Colton Herta, que acompañará a Checo Pérez y Valtteri Bottas. ::: LEER MÁS
Cadillac ha anunciado la llegada de Colton Herta al equipo, un piloto que se convierte desde ya en una amenaza para Checo Pérez y para Valtteri Bottas. ::: LEER MÁS
Lewis Hamilton ha confesado que echa de menos a un antiguo compañero de equipo, Valtteri Bottas, en medio de las dificultades que atraviesa en Ferrari. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Checo Pérez Hoy: Cambios importantes en Cadillac; Los pilotos serán involucrados en ello
- 1 hour ago
Franco Colapinto Hoy: Salud en riesgo durante el GP de Italia; Exhibe las carencias de Alpine
- 1 hour ago
Sainz expone al CULPABLE de su resultado en el GP de Italia
- Ayer 21:12
Cadillac anuncia INUSUAL cambio de piloto en la F1
- Ayer 20:57
Williams señala lo que debe ALEGRAR a Sainz y preocupar a Ferrari
- Ayer 20:42
Verstappen se lleva el GP de Italia; Alonso se accidenta; Hamilton revive
- Ayer 16:18
Más leído
ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
- 6 septiembre
¡Checo pilotará FERRARI en su regreso a F1 2026!
- 25 agosto
Checo SALVÓ la carrera de Colapinto en Alpine
- 24 agosto
El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1
- 1 septiembre
Pierre Gasly deja mensaje CLAVE sobre el FUTURO de Franco Colapinto en Alpine
- 19 agosto
Sainz entra a la PELEA por podio; Alonso, superado por compañero en FP3 del GP de Países Bajos
- 30 agosto