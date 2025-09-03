El importante motivo por el que Hamilton ENVIDIA a Checo

Lewis Hamilton ha confesado que echa de menos a un antiguo compañero de equipo, Valtteri Bottas, en medio de las dificultades que atraviesa en Ferrari.

Bottas actualmente es piloto reserva de Mercedes y será compañero de Checo Pérez en Cadillac a partir de 2026, algo que Hamilton añora en la experiencia del finlandés

Desde que realizó el histórico cambio desde los Silver Arrows a comienzos de 2025, el siete veces campeón se ha encontrado bajo una enorme presión para rendir al máximo. Tanto él como su nuevo compañero, Charles Leclerc, muestran una creciente frustración ante la situación en la Scuderia. Incluso, durante la cobertura del GP de Holanda por Sky F1, el también campeón Jacques Villeneuve comentó que el equipo entero parecía carecer de esa “química” tan necesaria para triunfar.

El piloto de 40 años ha retomado las pistas tras el receso de verano con la esperanza de recuperar la pasión por el deporte, recordando viejas experiencias y compañerismos entrañables. Tras conocerse que el excompañero Valtteri Bottas regresará a la parrilla junto a Cadillac en 2026, Hamilton habló con Sky F1 desde Zandvoort.

Respecto a la incorporación de Bottas, Hamilton destacó: "No hace falta hablar de su talento, ya que lo ha demostrado a lo largo de su carrera. Cadillac se lleva a uno de los finlandeses más auténticos y divertidos; una de esas personas genuinas con las que trabajar. Realmente extraño haber compartido equipo con él."

¿Cómo será el regreso de Bottas a la F1?

Antes del GP de Holanda, Cadillac confirmó que Bottas se unirá a su equipo de pilotos para 2026, compartiendo asiento con el exestrella de la F1, Sergio Pérez. El piloto mexicano fue apartado por Red Bull tras una temporada complicada en 2024, pero la entrada de un undécimo equipo a la parrilla ha abierto la puerta para que tanto Bottas como Pérez vuelvan a ocupar un asiento de tiempo completo.

Ambos han forjado una reputación como dos de los segundos pilotos más sólidos en la historia del deporte. Bottas compitió en Mercedes entre 2017 y 2021, junto al campeón Hamilton, mientras que Pérez respaldó a Max Verstappen durante la cúspide de sus éxitos.

Con esta experiencia en sus currículos, Cadillac apostó por fichar a este dúo para lograr una buena primera impresión en la F1. Aunque siendo el equipo más nuevo y con menor experiencia, el tiempo dirá cuán competitivos serán Bottas y Pérez al mando de la maquinaria de Cadillac en la F1.

