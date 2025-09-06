Una nueva penalización para el Gran Premio de Italia en Monza ya parece segura. Lewis Hamilton ya tiene confirmada una sanción que le bajará cinco posiciones en la parrilla, pero no estará solo.

Tras una sesión de clasificación poco inspirada, se ha dado a conocer que Isack Hadjar arrancará desde los pits al utilizar su quinto motor de la temporada. La noticia fue difundida inmediatamente el sábado por Motorsport.com tras la clasificación y fue confirmada por la FIA.

Pero eso no es todo, ya que Pierre Gasly empezará desde el Pit-Lane luego de que el equipo no realizó el procedimiento adecuado posterior a la clasificación. Es decir, no estaba cubierto su monoplaza a la hora indicada por la FIA.

Hasta el momento, esas son las sanciones confirmadas por el organismo rector del automovilismo para el próximo Gran Premio de Italia del Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1.

GP de Italia: Parrilla de salida

¿Cómo ver el GP de Italia?

Te compartimos toda la información que debes saber para la actividad del domingo en el Gran Premio de Italia del Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1.

El circuito de Monza recibirá este 7 de septiembre la 16º carrera del calendario en la que Carlos Sainz espera remontar tras el decepcionante resultado que obtuvo en la clasificación.

Por otro lado, Fernando Alonso buscará seguir con su gran rendimiento que viene arrastrando de las últimas carreras, a pesar de que no tiene el mejor auto. Finalmente. Franco Colapinto espera remontar todo lo posible y evitar quedar en el fondo de la parrilla.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber de cara al domingo respecto a horarios y canales de televisión para los diferentes países de Latinoamérica, España, Italia y Estados Unidos.

Horarios GP de Italia: Domingo 7 de septiembre

Carrera

España: 15:00 hrs. / DAZN

15:00 hrs. / DAZN Argentina: 10:00 hrs. / Star +

10:00 hrs. / Star + Colombia: 08:00 hrs. / Star +

08:00 hrs. / Star + México: 07:00 hrs. / Fox Sports

07:00 hrs. / Fox Sports Estados Unidos (Pacífico): 06:00 hrs. / ESPN

