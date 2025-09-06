Te compartimos toda la información que debes saber para la actividad del domingo en el Gran Premio de Italia del Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1.

El circuito de Monza recibirá este 7 de septiembre la 16º carrera del calendario en la que Carlos Sainz espera remontar tras el decepcionante resultado que obtuvo en la clasificación.

Por otro lado, Fernando Alonso buscará seguir con su gran rendimiento que viene arrastrando de las últimas carreras, a pesar de que no tiene el mejor auto. Finalmente. Franco Colapinto espera remontar todo lo posible y evitar quedar en el fondo de la parrilla.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber de cara al domingo respecto a horarios y canales de televisión para los diferentes países de Latinoamérica, España, Italia y Estados Unidos.

Horarios GP de Italia: Domingo 7 de septiembre

Carrera

España: 15:00 hrs. / DAZN

15:00 hrs. / DAZN Argentina: 10:00 hrs. / Star +

10:00 hrs. / Star + Colombia: 08:00 hrs. / Star +

08:00 hrs. / Star + México: 07:00 hrs. / Fox Sports

07:00 hrs. / Fox Sports Estados Unidos (Pacífico): 06:00 hrs. / ESPN

Relacionado: Verstappen se ROBA la pole del GP de Italia; Alonso, VENCIDO por Bortoleto

¿Cómo va el Campeonato de Constructores previo al GP de Italia?

El Gran Premio de Países Bajos significó una muestra más del dominio de McLaren en la temporada, pero se mantienen algunas sorpresas en el campeonato tras las señales de vida de Aston Martin.

En el circuito de Zandvoort no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones climáticas generaron tres autos de seguridad que derivaron en tres abandonos de carrera, incluyendo un choque entre Ferrari y Mercedes.

A pesar de eso, la escudería alemana sumó en el Campeonato de Constructores gracias a Russell y aprovecharon el desliz de los pilotos de Ferrari, aunque Antonelli volvió a quedarse en ceros tras un nuevo abandono. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con Carlos Sainz, pero Alex Albon continúa respondiendo.

1. McLaren 584 puntos

2. Ferrari 260 puntos

3. Mercedes 248 puntos

4. Red Bull Racing 214 puntos

5. Williams 80 puntos

6. Aston Martin 62 puntos

7. Racing Bulls 60 puntos

6. Kick Sauber 51 puntos

9. Haas 44 puntos

10. Alpine 20 puntos

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado