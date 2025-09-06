close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Verstappen, tifosi, socials

Horarios y canales de televisión para el Gran Premio de Italia

Horarios y canales de televisión para el Gran Premio de Italia

Aloisio Hernández
Verstappen, tifosi, socials

Te compartimos toda la información que debes saber para la actividad del domingo en el Gran Premio de Italia del Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1.

El circuito de Monza recibirá este 7 de septiembre la 16º carrera del calendario en la que Carlos Sainz espera remontar tras el decepcionante resultado que obtuvo en la clasificación.

Por otro lado, Fernando Alonso buscará seguir con su gran rendimiento que viene arrastrando de las últimas carreras, a pesar de que no tiene el mejor auto. Finalmente. Franco Colapinto espera remontar todo lo posible y evitar quedar en el fondo de la parrilla.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber de cara al domingo respecto a horarios y canales de televisión para los diferentes países de Latinoamérica, España, Italia y Estados Unidos.

Horarios GP de Italia: Domingo 7 de septiembre

Carrera

  • España: 15:00 hrs. / DAZN
  • Argentina: 10:00 hrs. / Star +
  • Colombia: 08:00 hrs. / Star +
  • México: 07:00 hrs. / Fox Sports
  • Estados Unidos (Pacífico): 06:00 hrs. / ESPN

Relacionado: Verstappen se ROBA la pole del GP de Italia; Alonso, VENCIDO por Bortoleto

¿Cómo va el Campeonato de Constructores previo al GP de Italia?

El Gran Premio de Países Bajos significó una muestra más del dominio de McLaren en la temporada, pero se mantienen algunas sorpresas en el campeonato tras las señales de vida de Aston Martin.

En el circuito de Zandvoort no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones climáticas generaron tres autos de seguridad que derivaron en tres abandonos de carrera, incluyendo un choque entre Ferrari y Mercedes.

A pesar de eso, la escudería alemana sumó en el Campeonato de Constructores gracias a Russell y aprovecharon el desliz de los pilotos de Ferrari, aunque Antonelli volvió a quedarse en ceros tras un nuevo abandono. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con Carlos Sainz, pero Alex Albon continúa respondiendo.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

Verstappen se ROBA la pole del GP de Italia; Alonso, VENCIDO por Bortoleto
GP de Italia

Verstappen se ROBA la pole del GP de Italia; Alonso, VENCIDO por Bortoleto

  • 2 hours ago
Horarios y canales de televisión para el Gran Premio de Italia
GP de Italia

Horarios y canales de televisión para el Gran Premio de Italia

  • hace 9 minutos
La QUEJA DIRECTA de Charles Leclerc contra Lewis Hamilton por la qualy en Italia
Ferrari

La QUEJA DIRECTA de Charles Leclerc contra Lewis Hamilton por la qualy en Italia

  • hace 18 minutos
Kimi Antonelli RESPONDE a las críticas por sus errores en Mercedes
Mercedes

Kimi Antonelli RESPONDE a las críticas por sus errores en Mercedes

  • hace 28 minutos
Carlos Sainz PIERDE LA PACIENCIA con Williams:
Williams

Carlos Sainz PIERDE LA PACIENCIA con Williams: "Lo de siempre"

  • hace 39 minutos
Lewis Hamilton deja el mensaje MÁS ESPERADO por los aficionados de Ferrari
Ferrari

Lewis Hamilton deja el mensaje MÁS ESPERADO por los aficionados de Ferrari

  • hace 47 minutos
MÃ¡s noticias

Más leído

¡Checo pilotará FERRARI en su regreso a F1 2026!
4.000+ views

¡Checo pilotará FERRARI en su regreso a F1 2026!

  • 25 agosto
 Checo SALVÓ la carrera de Colapinto en Alpine
4.000+ views

Checo SALVÓ la carrera de Colapinto en Alpine

  • 24 agosto
 Pierre Gasly deja mensaje CLAVE sobre el FUTURO de Franco Colapinto en Alpine
2.500+ views

Pierre Gasly deja mensaje CLAVE sobre el FUTURO de Franco Colapinto en Alpine

  • 19 agosto
 El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1
2.500+ views

El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1

  • 1 septiembre
 Sainz entra a la PELEA por podio; Alonso, superado por compañero en FP3 del GP de Países Bajos
2.500+ views

Sainz entra a la PELEA por podio; Alonso, superado por compañero en FP3 del GP de Países Bajos

  • 30 agosto
 URGENTE: Checo Pérez ROMPE EL SILENCIO en redes sociales
2.500+ views

URGENTE: Checo Pérez ROMPE EL SILENCIO en redes sociales

  • 22 agosto

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x