Charles Leclerc no ocultó su queja en contra de Lewis Hamilton por lo sucedido en la clasificación del Gran Premio de Italia.

Muchos esperaban que el corredor británico ayudara a su compañero de equipo en la Q3 con un rebufo, dado que tiene una penalización que cumplirá en carrera; sin embargo, eso no sucedió.

Hablando al respecto con SkySports, el piloto monegasco dijo lo siguiente sobre la polémica: "El problema del rebufo se podría haber solucionado de otra manera. Pero se hizo así...

"Mi primera vuelta pasó un poco desapercibida, ya que solo terminé en cuarto lugar, pero fue una vuelta realmente buena. Estaba muy contento. El cuarto puesto fue lo mejor que pudimos conseguir", reconoció.

¿Cómo va el Campeonato de Constructores previo al GP de Italia?

El Gran Premio de Países Bajos significó una muestra más del dominio de McLaren en la temporada, pero se mantienen algunas sorpresas en el campeonato tras las señales de vida de Aston Martin.

En el circuito de Zandvoort no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones climáticas generaron tres autos de seguridad que derivaron en tres abandonos de carrera, incluyendo un choque entre Ferrari y Mercedes.

A pesar de eso, la escudería alemana sumó en el Campeonato de Constructores gracias a Russell y aprovecharon el desliz de los pilotos de Ferrari, aunque Antonelli volvió a quedarse en ceros tras un nuevo abandono. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con Carlos Sainz, pero Alex Albon continúa respondiendo.

1. McLaren 584 puntos

2. Ferrari 260 puntos

3. Mercedes 248 puntos

4. Red Bull Racing 214 puntos

5. Williams 80 puntos

6. Aston Martin 62 puntos

7. Racing Bulls 60 puntos

6. Kick Sauber 51 puntos

9. Haas 44 puntos

10. Alpine 20 puntos

