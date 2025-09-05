La MEJOR merch pirata de Checo Pérez y Cadillac

Las redes sociales han hecho ruido de la mercancía que han creado los mexicanos de Sergio Pérez y Cadillac y aquí te traemos los mejores.

En mercados, tianguis, Facebook o tiendas en línea como mercado libre se han podido ver playeras, chamarras y hasta gorras con los logos de la escudería norteamericana y el número o iniciales del piloto nacido en Jalisco.

De hecho, un hecho curioso es que desde antes del anuncio oficial del regreso de Checo a las carreras, ya se veían las chamarras disponibles a la venta, cómo si esas personas supieran que era un hecho la vuelta de Sergio.

La merch oficial estará a cargo de Tommy Hilfiger, por lo que podemos esperar piezas de gran calidad; sin embargo, no ha salido información sobre fechas de salida o precios confirmados.

En Tepito tienen un infiltrado en Cadillac 👀 pic.twitter.com/RgxerY0QdO — Laura Feliciano 🏎️ (@laufelicciano) July 16, 2025

“Tepito”:

Porque desde hace días ellos ya tenían a la venta mercancía de Cadillac con el logo de Checo Pérez. https://t.co/C5be8lVQAJ pic.twitter.com/en9lBWfqP8 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) August 26, 2025

En Tepito ya venden la merch oficial de Sergio Pérez con Cadillac. (Aún no lo firman) pic.twitter.com/1UklPTq55Q — gente vendiendo cosas (@gentevendiendoc) July 17, 2025

Todavía no anuncian a Checo en Cadillac pero tepito ya esta vendiendo su merch

Tepito sabe cosas wey pic.twitter.com/nJQLpym2cc — Lewiz (@Lewiz_6) August 26, 2025

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

