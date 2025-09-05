Ferrari, confirmado como AMENAZA para McLaren para el GP de Italia
Ferrari, confirmado como AMENAZA para McLaren para el GP de Italia
Ferrari ha sido confirmado por McLaren como amenaza de cara al próximo Gran Premio de Italia.
Lando Norris, en charla con la prensa presente en Monza, dijo lo siguiente tras lo visto en los primeros entrenamientos libres: "Normalmente, a estas alturas, ¡tenemos como un segundo de ventaja sobre todos! Pero ahora mismo, para mi gusto, parece un poco justo.
"No está mal, creo que hay pequeños detalles que mejorar para seguir en primera posición. Me pareció bien que hayamos mejorado algunas cosas entre los libres 1 y 2. Hay algunos pequeños detalles que mejorar y estaremos un poco mejor
"Está un poco justo, así que solo necesito intentar ampliar la diferencia para estar un poco más cómodos. Los competidores mejoran, parece que estamos un poco más cerca y nos complica un poco la vida, pero creo que todavía estamos en una posición razonable", reconoció.
Relacionado: Carlos Sainz brilla con P3 y Leclerc confirma pelea con McLaren en la FP2 del GP de Italia 2025
¿Cómo va el Campeonato de Constructores tras el GP de Países Bajos?
El Gran Premio de Países Bajos significó una muestra más del dominio de McLaren en la temporada, pero se mantienen algunas sorpresas en el campeonato tras las señales de vida de Aston Martin.
En el circuito de Zandvoort no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones climáticas generaron tres autos de seguridad que derivaron en tres abandonos de carrera, incluyendo un choque entre Ferrari y Mercedes.
A pesar de eso, la escudería alemana sumó en el Campeonato de Constructores gracias a Russell y aprovecharon el desliz de los pilotos de Ferrari, aunque Antonelli volvió a quedarse en ceros tras un nuevo abandono. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con Carlos Sainz, pero Alex Albon continúa respondiendo.
- 1. McLaren 584 puntos
- 2. Ferrari 260 puntos
- 3. Mercedes 248 puntos
- 4. Red Bull Racing 214 puntos
- 5. Williams 80 puntos
- 6. Aston Martin 62 puntos
- 7. Racing Bulls 60 puntos
- 6. Kick Sauber 51 puntos
- 9. Haas 44 puntos
- 10. Alpine 20 puntos
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Carlos Sainz brilla con P3 y Leclerc confirma pelea con McLaren en la FP2 del GP de Italia 2025
- Hoy 18:00
ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez
- 1 hour ago
OFICIAL: Salen las CONSECUENCIAS para Kimi Antonelli tras accidente en FP2
- 1 hour ago
Franco Colapinto habla ABIERTAMENTE tras ser reemplazado en Alpine
- 2 hours ago
El SACRIFICIO que Lewis Hamilton está dispuesto a hacer por Charles Leclerc
- 2 hours ago
Ferrari, confirmado como AMENAZA para McLaren para el GP de Italia
- 2 hours ago
Más leído
El plan de Red Bull tras FRACASAR con el reemplazo de Checo Pérez
- 15 agosto
¡Checo pilotará FERRARI en su regreso a F1 2026!
- 25 agosto
Checo SALVÓ la carrera de Colapinto en Alpine
- 24 agosto
Pierre Gasly deja mensaje CLAVE sobre el FUTURO de Franco Colapinto en Alpine
- 19 agosto
El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1
- 1 septiembre
Sainz entra a la PELEA por podio; Alonso, superado por compañero en FP3 del GP de Países Bajos
- 30 agosto