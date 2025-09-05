Te compartimos toda la información que debes saber para la actividad del sábado en el Gran Premio de Italia del Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1.

El circuito de Monza recibirá este 6 de septiembre la FP3 y la clasificación para la 16º carrera del calendario. Carlos Sainz espera continuar con el gran rendimiento mostrado el viernes.

Por otro lado, Fernando Alonso buscará seguir con su gran rendimiento que viene arrastrando de las últimas carreras. Finalmente. Franco Colapinto espera dejar atrás los problemas de las últimas semanas y sacar lo máximo posible de su Alpine.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber de cara al sábado respecto a horarios y canales de televisión para los diferentes países de Latinoamérica, España, Italia y Estados Unidos.

Horarios GP de Italia: Sábado 6 de septiembre

FP3

España: 12:30 hrs. / DAZN

12:30 hrs. / DAZN Argentina: 07:30 hrs. / Star +

07:30 hrs. / Star + Colombia: 05:30 hrs. / Star +

05:30 hrs. / Star + México: 04:30 hrs. / Fox Sports

04:30 hrs. / Fox Sports Estados Unidos (Pacífico): 03:30 hrs. / ESPN

Qualy

España: 16:00 hrs. / DAZN

16:00 hrs. / DAZN Argentina: 10:00 hrs. / Star +

10:00 hrs. / Star + Colombia: 09:00 hrs. / Star +

09:00 hrs. / Star + México: 08:00 hrs. / Fox Sports

08:00 hrs. / Fox Sports Estados Unidos (Pacífico): 05:00 hrs. / ESPN

¿Cómo va el Campeonato de Pilotos rumbo al GP de Italia?

El Gran Premio de Países Bajos entregó una carrera donde Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla, pero una falla en su unidad de potencia le acabó la carrera.

Piastri y Norris fueron el rostro de la gran batalla de la carrera, con el australiano como vencedor y acechando al líder del campeonato. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una agridulce tarde ya que marchaba sexto, pero un choque con Charles Leclerc lo mandó al lugar 16.

Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso acabó octavo y sigue sumando puntos en la temporada, pero Carlos Sainz terminó muy lejos de la zona de puntos por culpa de Liam Lawson.

En lo que significó la carrera de los Ferrari, fue una pesadilla, ya que ni Lewis Hamilton ni Charles Leclerc pudieron terminar la carrera y fue un golpe durísimo para ambos en el Campeonato de Pilotos.

