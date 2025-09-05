close global

Fernando Alonso and Sergio Checo Perez

F1 Hoy: Horner, cerca de unirse a Alonso; Checo podría perder el asiento en Cadillac

Nazario Assad De León
GPFans te presenta las notas más interesantes de este viernes 5 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Sergio Pérez podría perder su asiento en Cadillac por culpa de Valtteri Bottas tras un nuevo reporte sobre los planes del equipo estadounidense. ::: LEER MÁS

Los entrenamientos de F1 comenzarán el siguiente viernes 5 de septiembre para el Gran Premio de la temporada 2025 en Italia. ::: LEER MÁS

Williams F1 ha anunciado que presentará una protesta previa al Gran Premio de Monza tras la penalización impuesta a Carlos Sainz en el Gran Premio de los Países Bajos del pasado fin de semana. ::: LEER MÁS

Christian Horner podría estar a punto de regresar a la Fórmula 1, pero esta vez como accionista en Aston Martin, según afirma el periodista de F1 Joe Saward. ::: LEER MÁS

