F1 Hoy: Horner, cerca de unirse a Alonso; Checo podría perder el asiento en Cadillac
GPFans te presenta las notas más interesantes de este viernes 5 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.
Sergio Pérez podría perder su asiento en Cadillac por culpa de Valtteri Bottas tras un nuevo reporte sobre los planes del equipo estadounidense. ::: LEER MÁS
Los entrenamientos de F1 comenzarán el siguiente viernes 5 de septiembre para el Gran Premio de la temporada 2025 en Italia. ::: LEER MÁS
Williams F1 ha anunciado que presentará una protesta previa al Gran Premio de Monza tras la penalización impuesta a Carlos Sainz en el Gran Premio de los Países Bajos del pasado fin de semana. ::: LEER MÁS
Christian Horner podría estar a punto de regresar a la Fórmula 1, pero esta vez como accionista en Aston Martin, según afirma el periodista de F1 Joe Saward. ::: LEER MÁS
Últimas Noticias
Hamilton se lleva la FP1; Sainz inicia entre los MEJORES para el GP de Italia
- 2 hours ago
F1 Hoy: Horner, cerca de unirse a Alonso; Checo podría perder el asiento en Cadillac
- Hoy 12:00
F1 Checo Hoy: Aseguran que perderá con Bottas; Valtteri provocaría su retiro
- Hoy 02:00
F1 Hoy: Alonso entra en pelea contra la Fórmula 1; Sainz amenaza con volver a Ferrari
- Hoy 01:00
Franco Colapinto Hoy: Alpine tiene claro su futuro; Revelan al ideal para reemplazarlo
- Hoy 00:00
El HISTÓRICO cambio en Williams que puede favorecer a Sainz
- Ayer 23:00
Más leído
El plan de Red Bull tras FRACASAR con el reemplazo de Checo Pérez
- 15 agosto
¡Checo pilotará FERRARI en su regreso a F1 2026!
- 25 agosto
Checo SALVÓ la carrera de Colapinto en Alpine
- 24 agosto
Pierre Gasly deja mensaje CLAVE sobre el FUTURO de Franco Colapinto en Alpine
- 19 agosto
El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1
- 1 septiembre
Sainz entra a la PELEA por podio; Alonso, superado por compañero en FP3 del GP de Países Bajos
- 30 agosto