¿DREAM TEAM? Horner podría llegar con Alonso y Newey a Aston Martin

Christian Horner podría estar a punto de regresar a la Fórmula 1, pero esta vez como accionista en Aston Martin, según afirma el periodista de F1 Joe Saward.

El exdirector de Red Bull Racing dejó de formar parte del equipo austriaco el pasado 12 de agosto, una fecha que, según Saward, no fue elegida al azar.

Un día después de la carrera en Silverstone, Red Bull anunció que Horner dejaría el equipo. Tras ser apartado de sus funciones, se inició un proceso legal para gestionar su salida.

La desvinculación se formalizó el 12 de agosto, abriendo la posibilidad de que se reintegre a la F1 en otra modalidad. Durante un breve tiempo se barajaron nombres como Alpine y Cadillac, pero Saward apunta con firmeza a Aston Martin.

Relacionado: OFICIAL: ¡Checo Pérez REGRESA a la F1 con Cadillac!

Horner accionista en Aston Martin?

Aunque parezca poco probable que Horner siga el camino de Adrian Newey, el periodista explica en su blog que la idea es más realista de lo que se cree. Horner prefiere estar en una situación en la que posea una participación en el equipo, aunque ello implique una considerable inversión.

Su amplia experiencia, contactos influyentes y la capacidad de atraer inversores para recomprar participaciones lo hacen un candidato ideal para un proyecto de este tipo, y en este sentido Aston Martin encaja perfectamente.

A pesar de las fuertes inversiones realizadas recientemente para modernizar sus instalaciones, el éxito deportivo de Aston Martin aún se ha hecho esperar. La paciencia de sus accionistas parece agotarse lentamente, tal como apunta Saward. Si el equipo no demuestra mejoras para el próximo año, la situación podría cambiar en 2027.

Algunos accionistas, como empresas que buscan obtener liquidez, ya se muestran dispuestos a vender. Recientemente, Arctos fue vendida a la gigante de capital privado BlackRock, mientras que HPS Investment Partners, con serias deudas, podría aceptar una oferta atractiva sin pensarlo dos veces.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!