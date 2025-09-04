Williams anuncia PROTESTA por Sainz ante la FIA antes del GP de Italia

Williams F1 ha anunciado que presentará una protesta previa al Gran Premio de Monza tras la penalización impuesta a Carlos Sainz en el Gran Premio de los Países Bajos del pasado fin de semana.

Durante la reanudación tras la salida del coche de seguridad, tras el accidente que puso fin a la carrera de Lewis Hamilton, Sainz se vio envuelto en un enfrentamiento con el Racing Bulls de Liam Lawson.

Ambos pilotos chocaron en la primera curva y, como consecuencia, comenzaron a perder posiciones. Además, sufrieron pinchazos cuando la rueda trasera izquierda de Lawson impactó contra la delantera derecha de Sainz.

A través de la radio del equipo, Sainz culpó a Lawson, afirmando: "Es tan tonto. Dios mío, siempre es el mismo tipo".

Sin embargo, los comisarios no coincidieron y sancionaron a Sainz con una penalización de 10 segundos y dos puntos, lo que eleva su total a cuatro. La FIA dejó claro que Lawson tenía prioridad en la curva y que la responsabilidad del incidente recaía enteramente en el piloto de Williams.

¿Por qué fue controvertida la penalización de Sainz en el Gran Premio de los Países Bajos?

La sanción impuesta a Sainz generó una gran polémica el pasado fin de semana. A través de la radio, comentó: "¿Quién? ¿Yo? ¿Me penalizan a mí? Es lo más absurdo que he oído en mi vida".

"Saldremos a hablar con los comisarios después de la carrera, quiero hablar con ellos", agregó el piloto.

Cuando Sainz se reunió con los comisarios para comprender el motivo de la penalización, se convenció aún más de que se había cometido un error.

Durante la rueda de prensa del jueves en Monza, explicó: "Me quedó muy claro que, al revisar todas las pruebas y analizar los puntos necesarios, se dieron cuenta de que la decisión que se tomó no fue la más acertada".

"Ahora estamos recopilando evidencias para intentar revertir la penalización, ya que sigo convencido de que fue una medida muy injusta y fruto de un mal juicio, algo que puede corregirse si se aporta nueva información.

"Si hubo algún malentendido o falta de análisis, aún queda tiempo para reexaminar la situación, reabrir el caso y cambiar la decisión. No cabe duda de que tuvieron un domingo complicado y un fin de semana inundado de incidentes que pudo haber afectado su juicio".

"Sin embargo, después de calmarme, sigo firme en mi opinión: la penalización no fue aceptable, y lo dejé muy claro", concluyó Sainz.

Williams ha presentado una apelación el jueves por la tarde, protestando contra la decisión de cara al próximo Gran Premio de Italia. No obstante, será necesario aportar nueva evidencia para lograr una audiencia con los comisarios.

El Código Deportivo Internacional establece que los pilotos tienen 96 horas tras finalizar la competición para presentar cualquier reclamación, requisito que el equipo de James Vowles ha cumplido en este caso.

En un comunicado, Williams señaló: "Confirmamos haber presentado un recurso ante la FIA respecto a la penalización impuesta a Carlos en Zandvoort. Es fundamental para nuestro futuro saber cómo proceder en la pista, y confiamos en obtener un resultado favorable".

