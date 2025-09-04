¡Antonelli sufre nuevos ATAQUES desde la prensa!

El comentarista de Sky Sports y ex campeón de F1, Jacques Villeneuve, lanzó recientemente un duro ataque contra Kimi Antonelli, a quien calificó de aficionado al novato más promisorio de la parrilla.

El campeón de 1997 no dudó en criticar al piloto durante la transmisión en Sky del Gran Premio de Holanda, cuando el joven chocó contra Charles Leclerc, lo que provocó la retirada del asiduo de Ferrari.

Durante una maniobra en la curva 3, Antonelli intentó adelantar a Leclerc, pero subestimó el ángulo y terminó impactando el lateral del Ferrari. Este error ocasionó un accidente que obligó a desplegar el coche de seguridad.

En declaraciones a Comeon tras el GP de Holanda, Villeneuve explicó: "¿Sigo con lo que dije sobre Antonelli? Totalmente. ¿En qué mundo pensó que podía tomar la curva sin encontrarse con Leclerc? La jugada me recordó a lo que sucedió en Austria, donde la falta de previsión y cálculo fue evidente".

"Existen movimientos agresivos, como el de Leclerc contra Russell, que, aunque arriesgados, tienen cierto potencial. Sin embargo, desde que Antonelli entró en la curva previa se notaba de inmediato que la maniobra estaba condenada. Al verlo lanzarse hacia el interior, me pregunté: ¿a dónde se cree que va a llegar?", agregó.

Relacionado: OFICIAL: ¡Checo Pérez REGRESA a la F1 con Cadillac!

¿Debe Antonelli estar en la F1?

Por ahora, el piloto ha acumulado solo un punto en cinco grandes premios, arrastrando una racha de dificultades que comenzó en el Gran Premio de Austria, cuando se estrelló contra Max Verstappen en la primera vuelta.

Villeneuve continuó criticando al italiano, señalándolo como un amateur y comparándolo desfavorablemente con los novatos que debutarán en 2025.

Incluso, según sus propias palabras, se sorprendió de que Leclerc se interpusiera. Pero, seamos realistas: el piloto estaba justo en la línea y eso es precisamente lo que ocurrió. No se trata de un movimiento propio de un competidor de Fórmula 1; es una jugada claramente inexperta.

"Si bien quizá en la primera carrera de la temporada se pudiera pasar por alto, a mitad de curso ya es inaceptable. Hoy en día, vemos cómo pilotos como Bortoleto avanzan notablemente, mientras que Bearman, con su trayectoria, siempre ha cumplido a la altura. No hay excusas para alguien en Mercedes, rodeado de un equipo tan consolidado", extendió Villeneuve.

"Recuerda que Verstappen llegó a la F1 a la misma edad, y Lewis, quien no era mucho mayor, se crió compitiendo contra Alonso. Si tienes el talento y aceptas el reto, no se te debería juzgar por ser joven. Esa es la realidad en la Fórmula 1", concluyó.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!