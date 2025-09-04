BOMBAZO: ¡Max Verstappen quiere FICHAR por Ferrari!

Se confirmado de última hora que el equipo de Max Verstappen ha mantenido conversaciones con Ferrari durante la temporada de F1 de 2025.

En declaraciones a la cadena holandesa Viaplay, Jos Verstappen explicó que las reuniones este año fueron más frecuentes de lo habitual e indicó que Ferrari también estaba sobre la mesa de análisis: "Lo que pasa es que no hemos hablado mucho solamente este año.

"Ha sido un poco más de lo habitual en comparación con años anteriores. Es cierto, aunque también circula mucha información poco fiable junto a los rumores. Estamos considerando a Ferrari, Mercedes y Red Bull, y es algo lógico, ya que Max y yo evaluamos todas las opciones.

"Al final, son los tres grandes, excluyendo a McLaren, los que podrían recibirlo", concluyó.

¿Cómo va el Campeonato de Constructores tras el GP de Países Bajos?

El Gran Premio de Países Bajos significó una muestra más del dominio de McLaren en la temporada, pero se mantienen algunas sorpresas en el campeonato tras las señales de vida de Aston Martin.

En el circuito de Zandvoort no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones climáticas generaron tres autos de seguridad que derivaron en tres abandonos de carrera, incluyendo un choque entre Ferrari y Mercedes.

A pesar de eso, la escudería alemana sumó en el Campeonato de Constructores gracias a Russell y aprovecharon el desliz de los pilotos de Ferrari, aunque Antonelli volvió a quedarse en ceros tras un nuevo abandono. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con Carlos Sainz, pero Alex Albon continúa respondiendo.

1. McLaren 584 puntos

2. Ferrari 260 puntos

3. Mercedes 248 puntos

4. Red Bull Racing 214 puntos

5. Williams 80 puntos

6. Aston Martin 62 puntos

7. Racing Bulls 60 puntos

6. Kick Sauber 51 puntos

9. Haas 44 puntos

10. Alpine 20 puntos

