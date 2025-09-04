Han revelado un contundente factor en el que Lewis Hamilton supera a Max Verstappen en la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Hamilton está atravesando una temporada que, por momentos, parece destinada al olvido, y cada vez más surgen dudas sobre su futuro en la Fórmula 1. Sin embargo, Jacques Villeneuve descartó que el siete veces campeón mundial retire su casco al final del año y expone de forma clara los motivos de su postura.

"No es el momento de pensar en la retirada. El próximo año tendremos un coche, un motor y un paquete completamente nuevos, algo que todos esperamos con emoción. El fichaje de Lewis fue una ganga para el equipo.

"Con solo contar con él, han elevado su reputación sin gran coste alguno. Sigue siendo la única verdadera estrella mundial. No querrás repetir temporadas tan difíciles, ya que eso afecta tu valor con el tiempo.

"Este es solo su primer año en estas condiciones. Con las nuevas reglas del próximo año, habrá cierto margen de maniobra, pero también una mayor exigencia. El próximo año, de verdad, debe marcar la diferencia", señaló en el Podcast de SkySportsF1.

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

