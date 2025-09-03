Lewis Hamilton ha sido comparado con Michael Jordan por Toto Wolff, jefe del equipo en Mercedes.

El directivo de la escudería alemana se pronunció en Motorsport sobre las palabras que dijo el siete veces campeón del mundo antes de las vacaciones de verano, en ellas, Lewis afirmó que Ferrari podría buscar cambiar al piloto y no al auto.

Hablando al respecto, Wolff dijo lo siguiente: “Pensé que estaba mal decir eso, y se lo dije esa misma noche y al día siguiente. Porque sigue siendo el mejor de todos los tiempos.

"Lo que le dije fue: ¿alguna vez escuchaste a Michael Jordan decir de sí mismo que es un inútil y que hay que cambiar de jugador? No… Me pareció que fue un mal momento para él decir eso, porque simplemente no es cierto.

"Si se retira, seguirá siendo el mejor. Se retirará y nadie sabrá nunca que estuvo en Ferrari al final. ¿Quién piensa en la época de Schumacher y Mercedes? Eso no es relevante para la carrera de Schumacher", aseguraron.

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmen

