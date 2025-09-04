close global

Sergio Perez, Checo Perez, Red Bull, Abu Dhabi, 2024

Checo Pérez Hoy: Cadillac anuncia nuevo piloto; Será una amenaza para el mexicano

Nazario Assad De León

Nazario Assad De León
Sergio Perez, Checo Perez, Red Bull, Abu Dhabi, 2024

GPFans te presenta las notas más interesantes de Checo Pérez este miércoles 3 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Cadillac ha anunciado a su tercer piloto para su proyecto de Fórmula 1, Colton Herta, que acompañará a Checo Pérez y Valtteri Bottas. ::: LEER MÁS

Cadillac ha anunciado la llegada de Colton Herta al equipo, un piloto que se convierte desde ya en una amenaza para Checo Pérez y para Valtteri Bottas. ::: LEER MÁS

Lewis Hamilton ha confesado que echa de menos a un antiguo compañero de equipo, Valtteri Bottas, en medio de las dificultades que atraviesa en Ferrari. ::: LEER MÁS

Sergio Pérez, de 35 años, regresa a la Fórmula 1 la próxima temporada tras firmar con el equipo de Cadillac. Esto marca su vuelta a la competición más de un año después de su salida de Red Bull Racing. El piloto mexicano subraya que no siente la necesidad de demostrar nada a su antiguo equipo. ::: LEER MÁS

