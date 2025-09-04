Checo Pérez Hoy: Cadillac anuncia nuevo piloto; Será una amenaza para el mexicano
GPFans te presenta las notas más interesantes de Checo Pérez este miércoles 3 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.
Cadillac ha anunciado a su tercer piloto para su proyecto de Fórmula 1, Colton Herta, que acompañará a Checo Pérez y Valtteri Bottas. ::: LEER MÁS
Cadillac ha anunciado la llegada de Colton Herta al equipo, un piloto que se convierte desde ya en una amenaza para Checo Pérez y para Valtteri Bottas. ::: LEER MÁS
Lewis Hamilton ha confesado que echa de menos a un antiguo compañero de equipo, Valtteri Bottas, en medio de las dificultades que atraviesa en Ferrari. ::: LEER MÁS
Sergio Pérez, de 35 años, regresa a la Fórmula 1 la próxima temporada tras firmar con el equipo de Cadillac. Esto marca su vuelta a la competición más de un año después de su salida de Red Bull Racing. El piloto mexicano subraya que no siente la necesidad de demostrar nada a su antiguo equipo. ::: LEER MÁS
