URGENTE: Ferrari cambia su alineación con NUEVO FICHAJE

Ferrari tendría un nuevo fichaje que cambiaría la alineación de la escudería en medio de una decepcionante temporada.

De acuerdo con información de RMC, el equipo italiano tiene preparado un cambio importante a nivel directivo: "Los movimientos continúan en la casa Ferrari con el nombramiento del nuevo director de la Academia de Conductores, el español Marc Genè.

"Su nuevo puesto es en sustitución del ingeniero Jock Clear, de 61 años, ex director de ingeniería de Ferrari y Senior Engineering Performance de la roja, antes de ser trasladado a la dirección de la Academia de Conductores.

"Clear dejará el equipo al final de la temporada y cuenta con un pasado en Williams y Brawn, pero también en Mercedes, donde trabajó con Hamilton en la época dorada del Mundial de la Estrella de Tres Puntas", informaron.

¿Cómo va el Campeonato de Constructores tras el GP de Países Bajos?

El Gran Premio de Países Bajos significó una muestra más del dominio de McLaren en la temporada, pero se mantienen algunas sorpresas en el campeonato tras las señales de vida de Aston Martin.

En el circuito de Zandvoort no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones climáticas generaron tres autos de seguridad que derivaron en tres abandonos de carrera, incluyendo un choque entre Ferrari y Mercedes.

A pesar de eso, la escudería alemana sumó en el Campeonato de Constructores gracias a Russell y aprovecharon el desliz de los pilotos de Ferrari, aunque Antonelli volvió a quedarse en ceros tras un nuevo abandono. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con Carlos Sainz, pero Alex Albon continúa respondiendo.

1. McLaren 584 puntos

2. Ferrari 260 puntos

3. Mercedes 248 puntos

4. Red Bull Racing 214 puntos

5. Williams 80 puntos

6. Aston Martin 62 puntos

7. Racing Bulls 60 puntos

6. Kick Sauber 51 puntos

9. Haas 44 puntos

10. Alpine 20 puntos

