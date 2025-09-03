BREAKING: Ferrari anuncia CAMBIOS importantes para el GP de Italia

Ferrari anunció de forma oficial cambios importantes de cara al próximo Gran Premio de Italia 2025 de la Fórmula 1.

El equipo ya sorprendía esta semana con un uniforme especial en tonos azules y, ahora, han desvelado la nueva imagen que lucirá el monoplaza en Monza. La escudería se prepara para su carrera en casa, donde se ha aplicado una capa de pintura inédita especialmente para este evento.

Related image

Ferrari rinde homenaje a la leyenda de la Fórmula 1, Niki Lauda, y a su mítico campeón, el Ferrari 312T. Con esta iniciativa, el equipo no solo celebra su historia, sino también la tradición y el espíritu ganador que siempre han caracterizado a la escudería italiana.

Related image

A diferencia del diseño habitual, este fin de semana la Ferrari presenta un mayor toque de blanco. En concreto, el capó del SF-25 ha sido dejado en puro blanco, mientras que el resto del coche sigue luciendo el emblemático tono rojo que identifica al conjunto.

