BREAKING: Ferrari anuncia CAMBIOS importantes para el GP de Italia
Ferrari anunció de forma oficial cambios importantes de cara al próximo Gran Premio de Italia 2025 de la Fórmula 1.
El equipo ya sorprendía esta semana con un uniforme especial en tonos azules y, ahora, han desvelado la nueva imagen que lucirá el monoplaza en Monza. La escudería se prepara para su carrera en casa, donde se ha aplicado una capa de pintura inédita especialmente para este evento.
Ferrari rinde homenaje a la leyenda de la Fórmula 1, Niki Lauda, y a su mítico campeón, el Ferrari 312T. Con esta iniciativa, el equipo no solo celebra su historia, sino también la tradición y el espíritu ganador que siempre han caracterizado a la escudería italiana.
A diferencia del diseño habitual, este fin de semana la Ferrari presenta un mayor toque de blanco. En concreto, el capó del SF-25 ha sido dejado en puro blanco, mientras que el resto del coche sigue luciendo el emblemático tono rojo que identifica al conjunto.
¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Países Bajos?
El Gran Premio de Países Bajos entregó una carrera donde Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla, pero una falla en su unidad de potencia le acabó la carrera.
Piastri y Norris fueron el rostro de la gran batalla de la carrera, con el australiano como vencedor y acechando al líder del campeonato. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una agridulce tarde ya que marchaba sexto, pero un choque con Charles Leclerc lo mandó al lugar 16.
Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso acabó octavo y sigue sumando puntos en la temporada, pero Carlos Sainz terminó muy lejos de la zona de puntos por culpa de Liam Lawson.
En lo que significó la carrera de los Ferrari, fue una pesadilla, ya que ni Lewis Hamilton ni Charles Leclerc pudieron terminar la carrera y fue un golpe durísimo para ambos en el Campeonato de Pilotos.
- 1. Óscar Piastri 309 puntos
- 2. Lando Norris 275 puntos
- 3. Max Verstappen 205 puntos
- 4. George Russell 184 puntos
- 5. Charles Leclerc 151 puntos
- 6. Lewis Hamilton 109 puntos
- 7. Andrea Kimi Antonelli 64 puntos
- 8. Alexander Albon 64 puntos
- 9. Nico Hülkenberg 37 puntos
- 10. Isack Hadjar 37 puntos
- 11. Lance Stroll 32 puntos
- 12. Fernando Alonso 30 puntos
- 13. Esteban Ocon 28 puntos
- 14. Pierre Gasly 20 puntos
- 15. Liam Lawson 20 puntos
- 16. Oliver Bearman 16 puntos
- 17. Carlos Sainz 16 puntos
- 18. Gabriel Bortoleto 14 puntos
- 19. Yuki Tsunoda 12 puntos
- 20. Franco Colapinto 0 puntos
